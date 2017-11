Trump y los acuerdos con China

Alfredo Freites

El presidente Donald Trump está de visita en China cumpliendo un periplo que conllevará importantes acuerdos, en los cuales la geopolítica se ocultará tras los negocios. El mandatario norteamericano suele hablar con prepotencia mientras los asiáticos lo hacen con humildad pero entre los mandatarios habrá arreglos algunos de los cuales no trascenderán a los medios.

En todos los negocios que funcionan, la fórmula es ganador-ganador. Hay que tener presente que Estados Unidos tienen en China a su mayor financiador. El asunto únicamente no es de proveedor. La república socialista asiática tiene el mayor volumen de bonos del Tesoro norteamericano y un gran peso en la economía mundial. Si no es la primera potencia económica, la tercera no es. Los tiempos han cambiado. Ahora la economía norteamericana está empeñada a un país comunista. Ni Carlos Marx soñó un cuadro como este. En China se reúnen el empresario-presidente Trump con el presidente chino Xi Jinping y hombres de negocios de ambos lados hacen acuerdos comerciales e industriales en Beijing. Trump en su campaña dijo que disminuir el difícil en comercio exterior con China era uno de sus temas. Sin embargo, ayer Las autoridades chinas difundieron que durante los diez primeros meses de este año el gigante asiático registró un superávit con EEUU en el comercio de bienes por valor de 233 mil millones de dólares, con un incremento del 8 % sobre el mismo período del año anterior.

Pero aunque el comercio dirige el mundo, entre Estados Unidos y China hay también sus temitas que acordarán y no publicarán, como la cuestión del medio ambiente y los enfoques sobre Corea del Norte y Taiwán.

Ya se ha visto que China ha enfriado sus relaciones con Corea (aunque sea de la boca para afuera) y habrá advertido a su vecino coreano que debe bajar el tono de sus alocuciones porque ya llegó bastante lejos con sus pruebas de misiles. No sé que otros temas de interés tendrán Estados Unidos que podría mostrar como victorias diplomáticas de la administración Trump, pero estoy seguro que China reclamará a Norteamérica que no interfiera en los pasos que dan para reintegrar a Taiwán a su geografía y llevarla al mismo estatus que tienen Hong Kong y Macao.

El presidente Jinping, en su reciente discurso ante el Partido Comunista Chino reafirmó que Taiwán es parte integrante de China y hay nuevas políticas en ese sentido.