Frases que corrompen (3)

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Volvamos de nuevo la mirada a esta frase que se repite tantas veces y que se aplica sobre todo a la vida política: “Esta es tu oportunidad, aprovéchala”.

Esta frase se repite muchas veces a los que están en política: “Esta es tu oportunidad, esta es tu ocasión, no la dejes pasar”. Y es doloroso, porque cuántas veces se sabe de personas que han pasado de manera honrada por la política, en la vida pública, en las empresas, a las que les dicen: “¡Oh! ¿Y tú saliste así? Pero esta era tu oportunidad, tú eres un pariguayo”.

Y es la palabra más suave que se usa, e incluso a aquel que es honrado se le dice: “¿Y dónde está lo tuyo, cuándo lo vas a sacar?”. Hasta se duda que no se haya aprovechado. Esta es una de las frases más peligrosas para la vida de la nación.

Estoy seguro que tenemos hombres en la política, en las empresas y en los negocios, que han caído en la corrupción porque les dijeron: “Esta es tu oportunidad, aprovéchala”.

¿Colaboramos nosotros de esa manera con la corrupción? ¿Hacemos que las personas sean corruptas? Esa frase hay que sacarla de la cultura dominicana, hay que sacarla de la vida diaria, y va a costar mucho.

Al que te diga esa frase dile: “Tú quieres que yo sea corrupto, yo no quiero ser corrupto, esta no es mi oportunidad. Yo he venido sinceramente a servir al país, y aunque salga pobre, voy a salir con mi conciencia limpia. Y a ti, si te corrompes pensando que esa es tu oportunidad, te entierras.”

Esa frase hace mucho daño, corrompe a mucha gente, no la repitamos, y si los hijos la repiten, díganle que no, y no le enseñen a sus hijos a hacer lo malhecho afirmándoles que esa es su oportunidad.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos