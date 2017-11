Así se indaga la razón para que el consulado cancelara la visa

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

Pregunta. Me iba de viaje el lunes y cuando llegué a la línea aérea en que presenté mis documentos y pasaje, me informaron que habían recibido una comunicación del consulado donde me prohíben la entrada a Estados Unidos pero no me dijeron por qué. ¿Cómo puedo saber qué pasó con mi visa?

Respuesta. Lo recomendable es que le envíes un correo electrónico al consulado preguntando la razón de su decisión. Ellos son los únicos que te pueden explicar el motivo de la cancelación de tu visa.

Pregunta. Soy soltera y mi madre residente americana me solicitó la residencia en noviembre del 2010 y aun no me ha llegado ninguna documentación para mi cita. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta. Debes llamar al Centro Nacional de Visas al 603-331-0700 con tu número de caso y preguntar el estatus de tu caso ya que eres categoría F2B y están trabajando los casos de Septiembre del 2011.

Pregunta. Mi abuelo murió, era puertorriqueño, pero nunca declaró a mi madre y queremos saber qué puede ella hacer para obtener su ciudadanía.

Respuesta. Si su padre nunca la declaró no puede hacer nada, ya que el proceso de ciudadanía requiere que su acta de nacimiento tenga el nombre de su padre.

Pregunta. Mi hermano ciudadano americano me solicitó la residencia siendo yo soltero; y me voy a casar. ¿Puede esto afectar mi solicitud?

Repuesta. No. Los hermanos ciudadanos americanos pueden solicitar la residencia a sus hermanos, y si son casados la petición incluye a su esposa e hijos menores de edad.