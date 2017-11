La novela de Bill Clinton

Henry Mejía Oviedo

En el 2018 las editoriales Alfred A. Knopf y Little, Brown and Co. lanzarán de manera conjunta lo que ya se perfila como un bestseller de alcance mundial: la primera novela escrita por Bill Clintom, ex presidente de los Estados Unidos, a cuatro manos con el célebre escritor James Patterson. Se sabe de antemano que se titulará The President is Missing (El Presidente ha desaparecido) y que el ejemplar impreso de 400 páginas tendrá un costo de $ 27.50, en Amazon.

Con anterioridad Clinton había publicado obras de no ficción, entre las cuales se destaca “Mi vida”, cuyos dos volúmenes fueron publicados en el 2004 y 2005. James Patterson, por su parte, es la cabeza visible de una verdadera maquinaria editorial, dejada atrás su época como escritor individual. Para su firma y en su nombre trabajan más de 20 autores anónimos a los cuales entrega sus ideas, siendo estos los encargados de plasmarlas en el papel. Ocupa el tercer lugar en el ranking de la revista Forbes de las “celebridades que más dinero ganan”, por encima de Cristiano Ronaldo, Messi, Madonna y los Rolling Stones. Ha vendido ya 325 millones de ejemplares, en prácticamente todos los géneros.

Este es el dúo creativo que nos adentrará en las interioridades de la presidencia de la potencia más poderosa del planeta, usando para ello la información de primera mano que ha aportado quien fuese el 42 presidente de los Estados Unidos. Es lógico pensar que en ello, más que en la maestría narrativa de Patterson y su equipo invisible, reside el especial interés que reviste la obra. Por mucha imaginación que tenga un escritor, aunque domine plenamente su oficio, nadie conoce mejor lo que significa, hasta en sus detalles más nimios, ocupar el Despacho Oval de la Casa Blanca, que quien lo haya ocupado durante ocho años, como es el caso.

Independientemente de las críticas que ya recibe el proyecto, más por la participación del controversial James Patterson, no deja de ser inusual que un ex presidente revele, en clave de ficción, las interioridades de su cargo, y nos cuente con voz prestada en lo que se convierte la vida cotidiana de un ser humano al ser exaltado a la primera magistratura de una superpotencia de alcance mundial.

Particularmente considero que se trata de una propuesta válida y que cuenta, como antecedente cinematográfico, a la excelente serie “House of Cards”, de Netflix. En ella un ficticio político de apellido Underwood, junto a su esposa, logran por medios maquiavélicos alcanzar la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos. Y aunque se trata de una serie de ficción, en ella se revelan detalles de la mecánica del poder mundial que no pueden ser siquiera imaginados.

Prefiero que los ex presidentes, y los políticos en general, dediquen su tiempo a la creación literaria antes que a otras ocupaciones más discutibles, como pueden ser el usar sus relaciones e influencias para influir sobre decisiones que le interesan, o participar en empresas puramente lucrativas.