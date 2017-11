Luis Rosario

Me acerqué temeroso a un médico que hacía alarde de su atrevimiento y decisión “profesional” en temas éticamente conflictivos, y le dije: –Doctor, yo no creo que usted sea capaz de realizar abortos, como la gente dice.

Casi no me dejó terminar. En forma que rayaba a lo colérico, me respondió: –Así es, cualquier mujer “preñada” que me diga que quiere liberarse del “producto” LE DOY PA’BAJO y se lo saco.

Me di cuenta de que ahí no había nada que hacer y que cualquier argumento a favor de la vida, hubiera caído en el vacío.

Lo irónico del caso es que, pocos meses después, a él también le dieron pa’bajo, y la tierra se encargó de lo demás.

He visto, con la boca abierta, los honores, cuasi religiosos, que cada año le tributan a la Carta Magna de la República, en el Día de la Constitución. Muy contrario a ser considerada “un pedazo de papel”, la solemnidad del trato parecería equipararla con el Libro de los libros, luz en el sendero de quienes caminamos bajo su inspiración.

Pero analizando el manejo caprichoso que en los últimos años se ha dado al artículo 37 de la misma, que declara inviolable la vida desde la concepción hasta la muerte natural, tengo la impresión de que esa veneración a la Constitución es mera formalidad, una especie de pantalla, que se enmarca en un mundo de doble moral. Lo malo del caso es que quienes juran cumplir y defender la Constitución, no tienen ningún reparo en utilizarla a su antojo o promover iniciativas para su modificación, de acuerdo a sus intereses. Si les conviene, no dudarían ni un instante en darle pa’bajo a la Constitución.

El tema del aborto ha puesto en evidencia hasta dónde pueden llegar nuestras autoridades en la manipulación de la Constitución y en el rechazo de los valores y derechos más elementales, como es el derecho a la vida.

El hecho de que otros países, bailando al compás de organizaciones internacionales, infiltradas por intereses de control a empujones de la natalidad, hayan hecho de la barbarie un derecho, no justifica que nuestro país les dé pa’bajo a valores e ideales enraizados en nuestra cultura y estampados en la Constitución.

Si perdemos la batalla de la vida, el caos será mucho mayor del que en el presente momento lamentamos. Es el único poco de dignidad que nos queda: la defensa de la vida en nuestra página constitucional y el cuidado del matrimonio y la familia.

Existe una alianza estratégica de autoridades, comunicadores, organismos internacionales para darle pa’bajo al artículo 37 de la Constitución, despenalizando el aborto. Si esto llegara a suceder: ¡apaga y vámonos!