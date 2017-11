La mayoría es hereje

Orlando Gil

LOS HEREJES.- Alguien subido a un banco vocea ¡reelección, reelección! y un tercio o medio parque se llena, de lo que fascina y seduce el tema. El Centro Económico del Cibao incluyó la modificación constitucional en su última encuesta y el resultado no sorprende, pero debiera preocupar. Un 40% se declaró a favor y un 53% en contra. El resto no opinó, y de antemano se sabe cuál sería el parecer final de los que en principio no se definen. La pregunta fue respecto a la reforma de la Carta Magna, pero una cosa lleva a la reelección, pues nadie pensaría en modificar la Ley Sustantiva para mejorar el desempeño del Licey en el actual campeonato de pelota. El panorama se torna más bronco cuando entre peledeístas el 70% aprueba y alrededor de un 25 objeta. El dato es más relevante si se recuerda que un sector del PLD abogaba por el blindaje de la Constitución, de manera que no se le pudiera poner la mano en ninguna circunstancia. Ese 70% revela o demuestra que ese movimiento no representó la mayoría del partido. No hay que recoger leña ni levantar hoguera, y menos quemar a nadie. Los herejes son más…

EL DEBATE.- Conociendo la ociosidad de la política, puede darse por seguro que esta pregunta figurará en todas las encuestas que se hagan, o a final de este año o a principio del otro. El debate de estos días, sin dudas. Jorge Subero Isa quiso jugar una broma y se encontró con la verdad de frente. Ahora quiere explicarse con diego y no digo, pero es tarde. Cayó en boca de la calle, los medios lo asumen y se le tiene como promotor de una nueva reelección de Danilo Medina. No se sabe a qué vino con eso, pero declaró que el Presidente se reelegirá, y que podría hacerlo con o sin reforma de la Constitución. No debe olvidarse que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene la costumbre de hablar como si diera una sentencia y que interviene más en el debate jurídico o legal que propiamente político. La opinión del jurista –puede creerse-- sería desinteresada. Las reacciones no se dejaron esperar. Como si fuera respuesta se cita al presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que este país no aprobaría un tercer mandato de corrido. Rubén Maldonado no habló como abogado o experto en asuntos constitucionales, sino como político, cabeza de un órgano del Estado y sobre todo, se supone, como seguidor de Leonel Fernández…

COMO CHISPA.- Este debate súbito sobre la reelección recuerda la expresión de Mao Tse Tung de que “una chispa puede incendiar una pradera”. Aquí una voz principal origina un coro, y puede darse por seguro que los políticos del gobierno y de la oposición se pondrán en fila para hablar sobre el particular. Así ocurre siempre y ahora no será la excepción. Acechen, pues. El fenómeno es interesante, aunque ligero. Lucha entre agendas. ¿La ponen los medios o los políticos o los interesados? Colocar la reelección sobre el tapete, como juego de dados, o bajo focos, como artista en tarima, favorece y no perjudica a Danilo Medina. Si otros hacen el trabajo, gana tiempo y economiza recursos. Las observaciones, los análisis o reconsideraciones de la prensa se explican por sí mismos y caen en lo acucioso. Ahora, ¿por qué los oponentes afilan cuchillas que podrían usarse contra sus gargantas? Denunciar un propósito es una cosa, y darlo por posible o seguro, otra. Aquí, cuando se habla de reelección, y desde antes de Joaquín Balaguer, se da como un hecho cierto e inminente. Cuando la reelección fracasa en este país, y registra derrotas, nunca se debe a la estrategia de los adversarios, sino a la voluntad y determinación del electorado…

SASTRE DEL CAMPO.- Hace mucho aprendí que cada encuesta es única, y muy de circunstancia, por lo que no tiene sentido desmeritar o descalificar, sino acoger como una fotografía. Si el hombre tiene sombrero, sale con sombrero. Si no tiene sombrero, sale destocado. Además dicen que el sastre del campo al del pueblo le hace flú. Los escenarios de la última encuesta del Centro Económico del Cibao lucen interesantes y diferentes. Primer escenario: Danilo Medina 43,9; Luis Abinader 36,8 y Guillermo Moreno 8,2. Segundo escenario: Danilo Medina 45,4; Hipólito Mejía 25,3 y Guillermo Moreno 11,2. Tercer escenario: Leonel Fernández 42,7; Luis Abinader 40,7 y Guillermo Moreno 9,8. Cuarto escenario: Leonel Fernández 35,1; Hipólito Mejía 26,9 y Guillermo Moreno 13,9. No obstante estas situaciones, lo que más llama la atención es el escenario inexplicable, o impensable, pero al parecer no imposible, de un Leonel Fernández fuera del PLD y candidato del PRSC: Danilo Medina 38,4, Luis Abinader 35, Leonel Fernández 10,3 y Guillermo Moreno 8,3. Yogui Berra tenía razón: el juego no se acaba hasta que no se termina. Creíase que la lucha entre reformistas era atajando para Danilo Medina e Hipólito Mejía, y ahora CEC uniforma de colorao a Leonel Fernández. ¿Con Ito Bisonó o Quique Antún ?…