Los héroes son diferentes

Aristófanes Urbáez

“Héroes y pícaros sobran; Quijotes son los que faltan”. (Miguel de Unamuno).

1.- LOS HÉROES NADA TIENEN en común con eso que llamamos ‘políticos’. Los primeros, están casados con la gloria; los otros, aman la silla “de los Alfileres”.

Sólo tenemos que ver la conducta de Máximo Gómez, Simón Bolívar y el Che, los tres (pero son muchos más) se apartaron del poder o porque su destino histórico los llamaba a otra misión, o porque consideraron que su presencia despertaba las ambiciones y desgarramientos en sus filas. Hay que ver lo que hizo Máximo Gómez cuando los cubanos formaron un movimiento para modificar la constitución para nombrarlo Presidente. Lo rechazó bajo el alegato de que él servía para liberar de pueblos, no para “dominar” pueblos. Simón Bolívar vivió su vida entre las intrigas de las pasiones humanas y nunca dejó sus aspiraciones de formar una Patria Grande desde el río Bravo o Grande hasta la Patagonia. Cinco veces expulsado y de nuevo regresó castigando y elogiando a sus generales, no dudó en apartarse del poder cuando sus enemigos lo superaban; liberó 5 naciones latinoamericanas y murió triste y abatido, aunque siempre tenía presente que la única gloria a que tenía derecho, “la probable ingratitud de los hombres era lo que le esperaba de gloria” de los que había llenado de gloria y derrotas. Ernesto Guevara de la Serna (Che), dejó a Fidel con la revolución triunfante y salió para Bolivia detrás de los 100 o mil Vietnam que le ofreció al Imperialismo. El héroe no pelea por platos de lenteja, porque como le dijo Fidel a Ernesto Cardenal y Frei Betto, “toda la gloria de este mundo cabe en un grano de maíz”. O como lo dijo César Vallejo: “Vámonos cuervo/ a fecundar cueva”. (Este lunes estoy corto y basta).