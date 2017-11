Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

¡Qué dominicano no recuerda cada 6 de noviembre, el Día de la Constitución! ¡Qué dominicano no lo tiene presente y qué dominicano no desea que todo Día de la Constitución sea como este lunes de este año 2017, día no laborable! De la Constitución, en este 2017, permítanme resaltar sus valores. Me quedo maravillado: nuestros legisladores comenzaron a redactar la Constitución en el nombre de Dios; es una constitución laica, pero una constitución laica con Dios.

Cuando algunos afirman que es una constitución laica, es verdad, pero tienen que aclarar que aún siendo laica es con Dios, porque a lo largo de la Constitución, uno de los valores que aparece es Dios, y lo dice desde el principio y a todo lo largo: Dios, Patria y Libertad. ¡Quién nos puede separar de esos tres valores! Una lectura detenida nos permite recoger muchos valores.

En la misma introducción hace referencia a once valores, que no voy a citar ahora y que vale la pena recordarlos, vale la pena volver sobre esos valores.

Ahora que hablamos de necesidad de valores, están ahí. Queridos maestros, hablen de los valores que trae la Constitución; padres, repásenla; jóvenes, ténganlo en cuenta en sus charlas: Valores y Constitución. Hagamos charlas sobre los valores de la Constitución, y no digo nada de todos los valores que hay encerrados en esos artículos que se refieren a los Derechos Humanos.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.