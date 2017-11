Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Fiel es Dios”. 1 Cor. 1: 9.

Siempre hablo de la misericordia de Dios como manifestación sublime de su amor infinito.

Hablo de la esperanza -mi palabra favorita- que él representa (si no fuera por su promesa, por su palabra, por su misericordia, por su amor, no sé en qué lugar del diccionario estaría Esperanza, no sé si habría entendido yo la dimensión de esta palabra).

La fidelidad es otra cualidad indivisible de la manifestación de Dios. Si Él dijo que nos daría a su hijo para inmolarse por nuestra salvación espiritual, nos lo dio.

Si a través de este hijo, que es Él mismo encarnado, nos habló de una promesa llamada Espíritu Santo para que quedara con el ser humano haciéndose manifiesto a través de una unción que nos permite sentir su compañía permanente, lo ha cumplido. Si Él nos dijo que no nos dejará ni nos desamparará, no lo hace ni lo hará; hay razones para creer, pues Dios ha mostrado su fidelidad a través de los tiempos. “Fiel es Dios”, mis queridos lectores, Dios es fiel, “Porque el Señor es bueno; para siempre es su misericordia, y su fidelidad por todas las generaciones” (Sal. 100:5). No lo pongamos en duda.