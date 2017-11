El dedo en el gatillo

Luis Beiro

luis.beiro@listindiario.com

Recién llegado al país, asistí a una entrevista de televisión con Freddy Beras Goico. En esa ocasión no lucía el gris de mis cabellos actuales, ni lentes de gran grosor. Además, me dejé crecer el bigote el cual mostraba un negror propio de un adornado cuarentón. Un comediante del staff del programa, pretendió la burla ante mi osamenta, y dijo en el aire “Llegó Ayuso”. Él pretendió el insulto, pero yo me sentí honrado al ser comparado con un periodista cuya ejecutoria ya era conocida porque ambos entonces éramos columnistas del periódico El Nacional. Freddy se molestó, y yo me hice el indiferente entonces.

Nunca lo frecuenté. Éramos amigos a larga distancia. Él elogiaba mis escritos y yo hacía lo mismo, respetando siempre su posición y criterios. Creo en ese tipo de amistad, sobre todo en tiempos como estos donde la prisa deja poco espacio para el afecto verdadero.

La noticia de su muerte me ha hecho volver la vista atrás. Recuerdo esos días en que lo encontraba en los pasillos de El Nacional e intercambiábamos sonrisas y saludos como lo hacen los amigos entrañables. Pero hoy, un nuevo tiempo se abre y no podemos volverle las espaldas. Un tiempo que ya no es nuestros y que no tenemos derecho a señalarlo, ni a decir que el pasado fue mejor. Me dice hoy otro gran amigo dominicano que a la juventud actual nada la detiene. Y sus palabras no dejan de ser una sentencia terrible. Nosotros nos perdimos entre paradigmas, sueños y lecturas que nos envolvieron en mantos de ideas. Nuestra aspiración no eran metas materiales.

Por eso, los de antaño, seguimos creyendo en el valor de aquella peculiar forma de amistad que, tanto Ayuso como un servidor, practicábamos sin pedir nada a cambio.