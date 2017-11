Germán Martínez

Los partidos políticos no pueden ser en modo alguno coto cerrado en dónde solamente estén presentes sus dirigentes y sus adláteres, además de sus personales ambiciones. Eso de mi partido, expresión de algunos dueños de ventorrillos que todos juntos no alcanzan ni el dos por ciento de los sufragios en las elecciones nacionales debiera ser cosa del pasado. Las Primarias abiertas han generado un gran debate donde casi todo está dicho, pero casi nada explicado a un pueblo que no entiende muchas de las razones políticas que ocultan las posiciones de algunos dirigentes, y nadie quiere decir porque está en contra, ni porque a favor de esto o de aquello quizás porque sus razones son de tipo personal y no por el bien o interés colectivo. Las Primarias abiertas dan participación a la gran mayoría del pueblo dominicano que tenga intención de escoger un candidato determinado en el partido de sus simpatías o en otro, es democratizar la participación de un pueblo harto de que un grupito decida por él y le imponga lo que ellos quieren. Lo de un interés continuista oculto en el ámbito gubernamental y el miedo a la misma no debe ser óbice para negar al país su derecho, sagrado y consagrado en la Constitución de la República a elegir sus candidatos y sus funcionarios. Lejos de temer a la masiva participación de los dominicanos en unas primarias abiertas lo que debemos hacer es despertar al pueblo Dominicano para hacerlo participe en decisiones de importancia política, es una forma de revitalizar la democracia y despertar el interés nacional por sus compromisos políticos con la patria. La democracia entre cuatro paredes de ricas y acondicionadas oficinas o despacho de partidos y sus dirigentes puede en cualquier momento parecer, y si eso llegara a pasar todos seríamos víctimas de lo que pueda venir, pero como en el pasado será culpa de los llamados dirigentes políticos que viven obsesionados con imponer sus ideas para garantizar sus intereses.