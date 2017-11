Sesenta mil haitianos vienen

ARISTÓFANES URBÁEZ

* “¿Y cómo se llamará el ‘patriota’ que tuvo la autoridad para mandar a la ONU (la que ha establecido el 2 de noviembre para que los estados protejan a los periodistas asesinados en el ejercicio de su oficio, sobre todo en conflictos armados) el nombre de República Dominicana y el gobierno de Danilo? ¿Cuáles son esos periodistas matados por política en el gobierno de Danilo? ¿Cómo se llaman los funcionarios que los mandaron a matar? Suponemos que no serán Yayo, de SPM, mandado a matar por un dueño de un hotel de Samaná porque lo acusó en público de vender drogas; o dos locutores, muertos también SPM por un señor que se suicidó, porque ellos dijeron que él había comprado terrenos del CEA a Corde a precio vil. Esos hechos nada tienen que ver con un gobierno que los mande a matar por paquetes, como en México, que van 11 asesinados en este 2017 y 39 en los 5 años de Peña Nieto. Aquí no se cometen crímenes políticos.

¡Ofrézcome, ánima mea, cuánto tutú analítico! (a.u.).

1.- EN ECUADOR, el Congreso bicameral ha establecido la “ciudadanía universal, --es decir, que el que llegó a ese país, el centro del mundo respecto de las distancias del Polo Norte y el Polo Sur--, no le preguntan ni de dónde es, ni para dónde va, sino que se queda ahí si le place. La mayor cantidad de personas que han llegado después de esta declaración son colombianos (hay, además, cinco millones de colombianos en Venezuela y reciben todos los planes sociales del gobierno, desde salud y educación hasta vivienda, y los residentes tienen derecho a votar en las elecciones; y en Colombia los campos y municipios –‘zonas veredales’, les llaman— las calles ni siquiera están asfaltadas y en muchos ni siquiera escuelas hay; pero en Ecuador, la segunda mayoría son haitianos. En Estados Unidos hay miles de centroamericanos (sobre todo, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y en menor medida, nicaragu¨enses y costarricenses, más de 60,000 haitianos en Miami, bajo un acuerdopermiso, TSP, que Trump piensa eliminar, y hay que llamarle la atención al presidente Danilo Medina porque cogerían para acá o para Ecuador, pero aquí, que hay unos tres millones de haitianos que cruzaron la frontera, no cabe más gente (¿?); aunque tenemos el problema (chiste) que a los haitianos de cualquier país de esos les dicen: “Te vamos a mandar a República Dominicana” y por la famosa “apatridia”, y la mayoría se monta, y luego ni el trasbordo se hace hacia Haití y se quedan aquí. ¡Un relajo mundial con el país este! Y eso, tenemos que resolverlo.

2.- PROBLEMA POLÍTICO EN ECUADOR. Hoy hay un problema apolítico grave. El expresidente, Rafael Correa Delgado, economista, es el líder del movimiento gobernante “Alianza País”. Gobernó 10 años y se retiró a Bélgica con su esposa y dos hijas. En su primer período llevó de vicepresidente a Lenin Voltaire Moreno Garcés, exempresario turístico, e inválido en las piernas debido a un tiro que le dio un enemigo. Correa lo nombró y lo puso a trabajar, siendo Vice, en la legislación de derechos de las personas que tienen problemas de motricidad y otros inconvenientes. En su segundo período, Rafael Correa llevó de segundo a Jorge Glas; y el tercer período, éste, se lo dieron a Lenin Moreno con Glas de Vicepresidente de nuevo. Es difícil conocer el corazón de un hombre y sus tormentas, dijo Shakespeare (aunque si alguien lo conocía era él). A los pocos días de ser presidente, Moreno despojó a Glas de las funciones de la Vicepresidencia, alegando una lucha contra la corrupción y hasta nombró una Vicepresidenta con el hombre vivo. Ha hecho una alianza con los antiguos adversarios de Correa, a quien, entre chistes y chistes, ha criticado por manejo de la economía. Sin acusación concreta, ni pruebas, sino por rumores o capricho, Jorge Glas está preso esperando un supuesto juicio. Los periódicos que criticaban a Correa, hoy apoyan a Moreno; quien dizque someterá a plebiscito varios asuntos constitucionales, como el disparate de que quien lleve dos períodos en un puesto electivo, no vuelva más (él debe pedirle a los médicos y maestros lo mismo); ayer emitió dos decretos habilitando ONG que estaban proscritas; les dio a los hijos de Bucarán la administración de las plantas eléctricas; tiene un asesor que ya estuvo en Argentina y que le ha sugerido ne gociar con el FMI; y el martes un grupo del Parlamento pro-Correa lo ha expulsado no de la presidencia de Ecuador, sino de la presidencia de “Alianza País” y han llamado a Rafael Correa a Bélgica. Para este analfabestia de Vicente Noble, todo esto viene por un resentimiento cuando Correa lo llevó como Vice y lo mandó a Ginebra. Parece, digo “parece” que el hombre, siendo Vice, se dijo: “Quiere decir que para eso usó al pobre inválido”. Tiene una llaga en el corazón, o no se explica dicha conducta.