Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

En el Día de la Arquitectura Dominicana quiero hacer memoria de este arquitecto, autor de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia.

Traigo a la memoria al arquitecto porque una vez me dijo: “Yo me he quedado maravillado: los arquitectos dominicanos son fabulosos, la arquitectura dominicana está muy avanzada”. Me dijo, además: “Jamás pensé que en este país -era el año 1948- un jurado de dominicanos iba a aprobar la Basílica, tan moderna”. A él le tocó vivir en una época en que Francia se renovaba en la arquitectura y los dominicanos del 48 aprobaron esa basílica tan moderna.

Él decía: “En otra parte me hubieran aprobado una basílica clásica”, y me decía él todavía, en los años 90: “Me quedo maravillado de cómo la arquitectura dominicana no se ha detenido, sino que ha seguido avanzando”. ¡Felicidades arquitectura dominicana! ¡Felicidades arquitectos dominicanos! ¡Sigan adelante! ¡Celebren su día con alegría! Y el que lo está diciendo no soy yo: estoy repitiendo una frase del célebre arquitecto Segonzac, el que ideó y construyó la Basílica, que sigue siendo un templo, un edificio muy moderno.

