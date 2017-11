De mujer, marchas y orgasmos

Pablo McKinney

PROHIBIDAS LAS MARCHAS.- Las marchas “en apoyo a lucha contra la violencia a la mujer” deberían ser prohibidas por decreto presidencial. Oiga usted, que aquí lo que necesitamos no son fotos de caminatas con caras compungidas ni miradas tristes, sino recursos, muchos recursos, leyes con garras, y oportunidades, muchas oportunidades de crecimiento personal para todos, ¡incluidas las mujeres! El asunto no es de marchar y “robar cámara” para el telediario, sin un chele el Ministerio de la Mujer -que debería ser el de la familia-, ni tres camionetas para las fiscalías de la cosa, sin casas de acogida por provincias; en fin, sin recursos en las agencias del Estado para que pueda Yeni Berenice, por ejemplo, Ana Andrea y su ejército de mujeres laboriosas pero empobrecidas en sus oficinas “carenciadas”, (como se dice ahora) hacer de tripas corazón, o mejor, de tanta pena hacer rayos de esperanzas y versos de realidades, de realidades, digo, dije y estoy diciendo.

VOLVER A LA FAMILIA.- Hay que volver a la familia o reconstruirla si fuera necesario, que de ahí viene el asunto, pues no es en la escuela donde un maestro te dirá, como nos dijo don Carlos hace ahora mil años: “Aunque ellas le den primero, si le levanta la mano a sus hermanas tendrá que pelear conmigo”, y como el profesor McKinney tenía un jab de izquierda de mucho respeto, uno prefería huir hacia la finca de La Famosa a marotear tomates y mangos mameyitos, acto delictivo del que don Roberto Serrano, por suerte, nunca se ha enterado. Sí. Hay que prohibir por decreto la marchas y el término “feminicidio” para llamarlo por su nombre: asesinato de mujeres por ser mujeres. Y repetir en mil talleres para periodistas profesionales o ciudadanos periodistas, que los asesinatos nunca son pasionales, sino eso: asesinatos. El mejor homenaje a una mujer no es un verso ni una jeepeta, sino el respeto, lo demás vendrá por mutuo acuerdo y purito sentimiento, ay, en plan Cabral: “Qué bonito estar juntitos como los pies del Señor, uno encimita del otro y un clavito entre los dos”.

“DÍA DEL ORGASMO”.- A ver si guardan su doble moral para otro día, que el país está desecho más de arrabalización institucional que de lluvias, más desecho de temores que de puentes rotos, y hablo de amores tristes, gente sola. ¡Que la idea es buena y debemos apoyarla! Nuestros políticos deberían hacerla suya. En fin, lo que estoy planteando formalmente en este bulevar de viernes, es que, en defensa de la mujer, y para frenar el desprestigio de la clase política, los legisladores nacionales hagan suya la vieja propuesta de sus colegas concejales del pueblecito de Esperantina, en Brasil, y declaren: “El Día del Orgasmo”, que por ahí comienza la felicidad, que es el fin último de la política, ¿o no?

“EN EL RESPLANDOR DE SUS OJOS BRUJOS”.- Aquí se insiste mucho en combatir la pobreza, pero pregunta uno: ¿existe una mujer más pobre que aquella que no conoce un orgasmo? Eso también es violencia en su contra, para seguir con el tema central que nos ocupa. La mujer no tiene dueño sino amante, a quien se entrega. El asunto es importante y Reinaldo Pared debería estacionar sus aspiraciones presidenciales y prestarle atención. Rubén Maldonado debería estrenarse en la Cámara de Diputados con esta propuesta. Medítenlo, honorables, y que el santo orgasmo tenga su día, con la foto de la María Magdalena como estandarte, y que vayan y vengan las damiselas, del paraíso al cielo por los tejados de la pasión, y también viceversa. Al fin, si como generación no fuimos capaces de hacer la revolución social (porque no nos revolucionamos), sirvamos por lo menos para hacer felices a las santas, para el santo amor y sus batallas que, para las penas del alma, nada hay como dormirse en el resplandor de unos ojos brujos... después del fuego. Con su permiso.