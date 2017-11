¡Ofrézcome, cuántos Escrivá de Balaguer!

Aristófanes Urbáez

“Flexibles en las posiciones políticas;

inflexibles en los principios”.

Fidel Castro

1.-PARA UN IMPORTANTE GRUPO DE INTELECTUALES, nuestros principales pensadores son grandes pesimistas. Eso lo han dicho de los primeros, como Pedro Francisco Bonó, Ulises Francisco Espaillat, José Ramón López, Américo Lugo, Tulio M. Cesteros, Moscoso Puello, así como de los más recientes, como Federico Henríquez Gratereaux, Emilio Rodríguez Demorizi, Peña Batlle, Balaguer y Juan Bosch, entre otros. No creemos que haya sido así, sino que los más antiguos (sin la parafernalia de la sociología de hoy), y los de hoy, con buenos sistemas de lecturas, cada vez que usaron el bisturí, lo que salió fue atraso y malas interpretaciones de los grandes movimientos sociales que recorrieron -y recorren-- el mundo; y hoy, te encuentras con algunos focos importantes como Manuel Núñez o Moya Pons o Federico Henríquez G., que “insurgen” desde la greguería general. Donde no hay no se puede encontrar nada.

2.- Y ES PREFERIBLE NO LEER NADA, porque leer para estar más confundido es perder el tiempo. Hoy se llenan los periódicos de pontífices hablando en contra de la Generalitat de Cataluña, para justificar al dictador corrupto de Rajoy, su asqueroso franquismo (que se enseñorea con la cruz más grande de Europa en el Valle de los Caídos y más de 100,000 cadáveres sin nombres lanzados en zanjas, y que hoy alegan que el dictador no ordenó que lo enterrasen ahí). Es un grupito aquí de busca pesos de las ONG de la USAID y George Soros que se presentan no porque conozcan un ‘carrijo’ de la historia de Cataluña, sino para “que los que pagan sepan que me apunté y dije presente”. Eso no es ni pesimismo, ni positivismo social, ni tampoco es corriente sociológica alguna, sino que los pica-pica usan ahora la pluma para salvarse de la ‘precarización’ social que absorbe el sistema capitalista a nivel mundial. “¡Buscársela!”, empleado por primera vez por Alejo Carpentier en 1974 en una de sus conferencias. ¿Verdad que sí, Ángel Moreta Aguasmuertas?

3.- SI LA MEMORIA NO ME FALLA, el Papa Juan Pablo II -Karol J. Wojtyla, polaco--, fue el que santificó a José María Escrivá de Balaguer, fundador del “Opus Dei”. Como esos son problemas del catolicismo, hay que dejárselos a Ramón, mi hermano, que es el “experto” de la familia en eso. Quien escribe es “católico cristiano”, y mi opción es por los pobres de Cristo y su lucha por la Madre Tierra. El jefe del “Opus Dei”, quien además era franquista, será santo para Rajoy y sus cleptómanos, pero no para mí. Escrivá de Balaguer era un cura-santo intelectual y como este escribano admira el intelecto, sí puedo decirles a los que hacen el favor de leer a “El Roedor”, que los “unionistas” y anticatalanes de Rajoy y Escrivá de Balaguer de aquí, les gustarán los dólares de las ONG y de Soros, y crean en la “santidad” de Franco, Rajoy, Aznar, Felipe González y Pedro Sánchez, pero de intelecto ¡Nada! ¿Verdad, mi don Fede?

3.- O TODOS LOS PAÍSES DE LA ONU, expulsan a EEUU e Israel de la ONU (dejándolos a ellos dos solos ahí) o siguen perdiendo su tiempo aprobando resoluciones;

mientras el Consejo de los cinco con derecho a veto (digo: Israel y USA), siguen como nada invadiendo países.