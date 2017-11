Viajé con visa, me quedé durante cinco meses y me cancelaron la visa

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

Pregunta. Viajé a Estados Unidos con mi visa de turista B1-B2 y me quedé cinco meses, regresé en junio y ahora en octubre regresaba de paseo a Miami y después de un interrogatorio muy intenso el oficial de migración me canceló el visado y me devolvieron a República Dominicana ¿Esto es legal?

Repuesta. ¡Claro que lo es! Con su visa de paseo el máximo de tiempo que puede durar en Estados Unidos es de seis meses pero a los seis meses y un día estás ilegal en territorio americano y cinco meses no son vacaciones.

Siempre se presume que usted estaba trabajando o dedicada a alguna otra actividad que no corresponde las vacaciones.

Pregunta. Me han negado la visa cuatro veces y siempre me entregan el documento que dice que no califico bajo la ley 214b ¿qué puedo hacer?

Repuesta. Pues creo que el cónsul es que decide a quién le otorga o no la visa pero si le han negado la visa en cuatro ocasiones por la ley 214b me imagino que usted no tiene suficientes lazos familiares o económicos que la aten al país.

Pregunta. Tengo visa B1-B2 y me voy a casar con mi novio ciudadano americano en Estados Unidos y él me va a solicitar la residencia desde allá ¿qué tiempo tarda ese proceso?

Repuesta. Ese proceso que se llama ajuste de estatus ya no se puede hacer ya que usted entró con una visa de turista indicando que iba de paseo y al casarse y su esposo presentar la petición de residencia la acusarían de fraude pues mintió y no iba de paseo sino a casarse y a solicitar residencia.