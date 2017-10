Frases que corrompen (2)

Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Volvamos a tomar este tema de la cultura dominicana, frases que se vinculan, que se llevan, que se dicen, pero que corrompen en ese tema de la corrupción.

Esta frase: “La defensa es permitida”. Esa es una frase que se utiliza, es una expresión que recoge una verdad. Ante los ataques de la vida hay que defenderse, la defensa es permitida; si te atacan violentamente, tú te defiendes; si atacan a tu familia violentamente, tú la defiendes, pero esa frase se ha tomado también para corromper.

La defensa es permitida. Como me decía una vez uno que vendía relojes: -“Estos relojes los compré a diez pesos -para poner un ejemplo-, pero yo les cambié la marca; ahora los vendo a sesenta, porque la defensa es permitida-”.

Ese ejemplo nos ilumina a nosotros ante tantas circunstancias en las que justificamos corrupciones, daños: la defensa es permitida. La defensa no es permitida para hacer daño, la defensa no es permitida para corromperse, la defensa es permitida, usada de mala manera, desde el punto de vista humano, es una falta de ética; desde el punto de vista religioso es pecado. La defensa es permitida sólo frente a los ataques, no para abusar de otros, es una frase que corrompe.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.