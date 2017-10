El dólar débil

ARISTÓFANES URBÁEZ

1.-EN DOS CARTAS que le envió el líder del PLD, Juan Bosch, al difunto presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, le explicaba la hemorragia de dólares sin respaldo que USA aplicaba año tras años a su presupuesto militar para mantener en pie la maquinaria del Pentágono y su férula e invasiones hasta para lugares del mundo que la mayoría de la humanidad ignoraba dónde se encontraban, pero sobre todo, lo que acarrearía esta actitud para el pueblo estadounidense y de sus aliados de no actuarse con mesura. Muchos de los creyentes del adagio de que “No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista”, creyeron que Bosch disparataba y así lo hacían constar en declaraciones y hasta por escrito. Hoy tenemos un Estados Unidos en varias crisis y amenazando con llevarse a la humanidad toda con su caída (Buscar “Temas Internacionales”, prólogo de Pablo Maríñez). Hoy, y pese al decreto de mi presidente, Donald Trump, en que prohíbe a las instituciones financieras negociar con Venezuela, el gobierno de Maduro Moros, ha depositado en J. P. Morgan, de Nueva York, 900 millones de dólares, para pagar préstamos al día de la deuda venezolana. Pero hoy, además, Venezuela está vendiendo y pagando deudas en yuanes chinos, en rublos rusos, yenes japoneses y rupias hindúes, debido a que por la debilidad del dólar, todas ellas son de intercambio válido, según el FMI y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Entramos a lo que el “loquito” de Hugo Chávez llamó “un mundo multipolar y multicéntrico” que EUA y el dólar no pueden detener ni con bombas atómicas, porque tienen también y, además, USA debe más que ellos.

2.- NO SE VA A PODER. Me temo, además, que la ‘opción militar’ para Venezuela de que habla mi presidente Tump, no se va poder, porque Chávez era un guardia, y si Estados Unidos, ataca con armas convencionales, la fuerza ‘cívico-militar’ --aparte del repudio mundial de hasta los que hoy apoyan a USA, cubriría el mundo entero--, del pueblo-Maduro-Padrino López (Chavismo), respondería y las armas nucleares no pueden ser usadas sin convertir al planeta en una bola de fuego. Además, la debilidad de Estados Unidos es tal que el exrepresentante Ron Paúl, dijo esta semana en un programa de TV que su país debe 4 billones (españoles, millones sin respaldo). No es sólo el viejo Paúl, sino la casi totalidad de los economistas y estudiosos sociales, que han dicho que el dinero que usa EEUU es dinero inorgánico, ficticio, de “casinos”, sin respaldo en oro. La mayoría de los países, incluidos los de la Zona UE, están recogiendo su oro y poniéndolo a buen recaudo. Tal y como advirtió don Juan, el 86% del PIB de USA se debe, sobre todo, a China. Los estadounidenses y los inmigrantes están siendo empleados por comida y ni así los quiere Trump, quien sigue construyendo impertérrito, su Muro en México y empela múltiples licencias y leyes para expulsar latinos, musulmanes, árabes y negros, apoyado por la ultraderecha, evangélicos y cacos rapados de toda laya. Hay muchos que piden venirse pero el Estado, la Unión, no pueden darles el pasaje. Don Juan: ¡llegaron las vacas flacas! Usted es un toro.