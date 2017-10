César medina, un héroe, un titán

Emerson Soriano

“El hombre que quiere obrar fielmente en todo necesita creer con firmeza; si tiene que consultar cada vez el sufragio del mundo, si no puede prescindir de él, haciendo valer su voto, no pasa de criado a quien su amo no puede quitar ojo, y la obra que se le encargue adolecerá de defectos, contribuyendo día tras día al desplome inevitable”. Así opina Thomas Carlyle (Cfr. De los héroes, el culto a los héroes y lo heroico en la historia, p.110).

Si me decidiera a ser mezquino algún día dejaría sobrevivir en mí la capacidad de no regatear los atributos intelectuales y de autenticidad que adornaren a cualquier ser humano.

No tengo el privilegio de conocer personalmente a César Medina, pero he seguido su trayectoria profesional durante más de treinta años, acaso desde que tenía su programa “Recepción”; pero lo cierto es que uno suele actuar respecto de las celebridades hasta con un sentido de pertenencia (es uno de los efectos que se logran a través de los medios de comunicación masiva, particularmente con la televisión).

He esperado en tiempos de campaña política que este genio de la comunicación tomara unos días prestados de sus compromisos diplomáticos para venir a permitirnos disfrutar de sus certeros y enjundiosos análisis sobre el curso de los asuntos electorales; también le he leído “FUERA DE CÁMARA” por mucho tiempo deleitándome con sus enfoques y la versatilidad que es capaz de observar en sus escritos. Pero una de las cosas que más le han ganado mi respeto es la forma humana y noble con que maneja los disgustos subyacentes en su interlocutor en los casos en que las cosas toman el rumbo de las susceptibilidades. Lo hace sin rencores, con el grado de nobleza y profesionalismo que reclama cada circunstancia, sin mezquindades y consciente de que es humano, pero también con la firmeza de carácter que le impone su convicción de que la verdad está primero que su propia vida, porque la vida mentirosa es indigna.

Todos los hombres despiertan pasiones -positivas o negativas, unos más que otros- y todos sabemos que es así; mas, el cuidado que debe observar un hombre es el de ser esencialmente bueno, bien intencionado. Sí, su trabajo afecta a algunos o favorece a otros, ello no debe perturbarle, al menos, si nunca lo realizó con ánimo de hacer el daño por el daño.

Al tipo de hombres que así actúa dedico mi admiración y respeto; al tipo de hombres que así actúa considero héroes en el sentido que lo asume Thomas Carlyle; por eso, para mí, don César Medina, usted es un héroe; por eso formulo mis más sinceros votos porque el Todopoderoso le dé larga vida y salud junto a los suyos.

El autor es abogado y politólogo