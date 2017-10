El ‘negocio’ de Danilo

Aristófanes Urbáez

1.- EL EXPRESIDENTE ESTADOUNIDENSE, Barack Hussein Obama, advierte en uno de sus libros que el ‘negocio’ del pueblo estadounidense es ‘hacer negocios’; así es que para Danilo el negocio debe ser “pagar la deuda social” (que es lo que está haciendo). No es -ni debe seróla actitud de Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, que para la segunda vuelta de las elecciones ofreció una revolución de reformas, pero reprime a los médicos, a maestros, campesinos, indígenas, en fin, los trabajadores; que se niega a cumplir sus promesas, y hasta a dialogar con ellos, mientras los reprime cuando salen a la calle a reclamar lo más mínimo. Alega que no hay dinero para cubrir nada, pero está al servicio de la economía de extracción en las tierras ancestrales indígenas. Pero ese comportamiento, cada vez más rechazado por los pueblos de Latinoamérica, no es exclusivo del Presidente peruano, sino de las mayorías de sus presidentes, además de muchos de Europa también: Ucrania, Francia, Rumania, Grecia, Serbia, España; Italia, Dinamarca, etc. Ningún Presidente dominicano puede ir a servir de florero, cuando, si es consciente, cae en la cuenta que la deuda social es vieja y amplia, sino adoptar la conducta de Medina: ¡trabajar a diario buscando soluciones y tapando hoyitos, sin importar lo que digan gárrulos como Bachalo!

En esta semana el editorialista de Listín Diario y el Superintendente de Bancos se refirieron a dos pestañas. El primero habló el jueves del estado de violencia y justicia en el país dominicano, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), advirtió que la justicia de este país no caerá porque el poder judicial hará lo que tenga que hacer para castigar a los miembros de dicho poder que escojan el camino que no vaya en el sentido de impartir justicia de acuerdo al espíritu de la ley. La otra pestaña, es la que se refiere al sistema financiero del país, que lo considera fuerte, y además el Banco Central ha autorizado que los 11 mil millones del “encaje legal” de los bancos, se puedan prestar a los que reúnan el aval necesario. El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina que República Dominicana crecerá un 5.1% del PIB al final del año y que nuestro país ha bajado en estos 5 años de Danilo el índice de pobreza de 42% a 30% y la Comisión Económica de América Latina (CEPAL), reunida hoy en Uruguay, ha dicho que República Dominicana es uno de nuestro país (con Nicaragua y Bolivia, entre los pocos) que se acercan a cumplir los objetivos del milenio.

Recuerdo en una ocasión que una periodista le preguntó a HM cuando era Presidente que, qué íbamos a hacer con la migración haitiana, y éste le respondió: “La nombraré a usted Cónsul en Juana Méndez para que resuelva eso; ¿qué vamos hacer con 300 kilómetros de frontera por donde todo el mundo entra?”.

De modo que, entre todos los problemas que tenemos está el de los haitianos, y que según el último libro de Soto Jiménez, esta parte del lugar en que se está y no ceder. ¡Viva la Patria, pues, presidente Danilo Medina! El mundo entero está enrevesado, cualquier Presidente que trabaje mucho y no promueva crímenes de Estado, es lo más que podemos pedir. Creo que Danilo no es el mejor de América Latina, pero no bebe romo y está entre los mejores.