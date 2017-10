Un muerto y mil historias

Carlos Rubio

El abogado Yuniol Ramírez fue liquidado de manera salvaje y premeditada, en la cual ningún escrúpulo estuvo presente, solamente el odio, la saña y la soberbia de la impunidad.

Todo esto tiene origen en la impunidad que reciben los funcionarios que violan la ley. Los demás ven, de forma general, que no importa lo que hagan, la justicia no será su temor.

Pero lo que todos estos no miden es que cuando el hedor es muy grande, nadie se sacrifi ca por otro, en este caso, el gobierno no se sacrifi ca por un solo funcionario.

El funcionario que permite u ordena matar a alguien, lo hace porque hace lo que quiere y nadie le hace pagar el resultado de esto es enajenarse de su propia realidad, es hacerse indiferente de las reglas sociales básicas. Todo esto es hijo del mal ejemplo, si un hijo te ve robar, probablemente robe, y si las circunstancias se le complican, terminará haciendo algo peor.

Cuando uno ve que se puede violar la ley y nada pasa, se generan los malos consejeros de los ministros y presidentes, pues se pervierte más el que está al lado del ministro corrupto, el asistente o socio, porque tiene los benefi cios, pero no las responsabilidades del funcionario, de aquí el dicho, es mejor ser amigo del presidente, que funcionario.

Aquí ya han pasado muchas muertes que vienen de la corrupción, ya sea por ejecutarlos o por llevar a personas que no tienen poder a un nivel de desesperación tal que se suicidan (Caso OISOE).

También están los casos en que a un particular se le presiona económicamente de tal manera, debido a que el funcionario tiene mucho poder, que sin pensar en lo que la desesperación puede hacerle a un hombre, se olvida que cuando alguien siente que no tiene que perder, puede llegar a cegarle la vida a otro, y a sí mismo.

Si no hay un respeto por las leyes, si no cae el peso de la ley a los que faltan a sus funciones, no podemos esperar un país mejor, y como no podemos obligarlos ahora mismo, debemos empezar a dar conciencia a nuestros ciudadanos. Recuerden que existen vías legales para hacer cumplir las leyes, que el pueblo tiene el poder en sus manos, y que las próximas elecciones queremos personas nuevas y de trayectoria impecable.

“A nadie le va mal durante mucho tiempo sin que él mismo tenga la culpa”.

Michel de Montaigne