Frases que corrompen

MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

Hay frases que se repiten aquí y allá, que hacen ya casi parte de la cultura dominicana, pero que hacen mucho daño, que promueven, sin darse cuenta tal vez, la corrupción.

Tomemos esta: “A quien le dan que no coma”. Esta frase hace mucho daño, tanto en la dimensión económica como sexual.

Al que le ofrecen una oportunidad de robar sin que aparezca quien lo condene, dice: “Y a quien le dan que no coma”, y aprovecha esa ocasión.

Esta frase también se dice mucho en las relaciones sexuales de parte de los hombres, cuando ven una debilidad en una mujer o una oportunidad, suelen repetir: “A quien le dan que no coma”, y todavía más, al hombre que no come, se le considera un “pariguayo”.

Hombres, tienen que protegerse de esas frases, hacen mucho daño, es corrupción, y cuantas veces se habla de corrupción hay que decir: la no corrupción, la honradez, debe comenzar por mí, y una de las maneras que hay que trabajar es venciendo esa frase de la cultura popular.

“A quien le dan que no coma”: esa frase es falsa, es una frase que corrompe, es una frase que hace daño y hay que enseñarle a los hijos a no repetirla y menos aún a ponerla en práctica.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.