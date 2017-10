¿Qué hacer cuando el oficial de migración dice que te quedaste más tiempo en USA?

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

P. Viajo mucho y me preguntan qué tiempo he durado y a veces el inspector de migración me dice estadías que no se corresponden con la realidad y uno no se va a poner a discutir con ellos... ¿qué se puede hacer?

R. Es muy común que el oficial de migración diga que usted se quedó un tiempo que no es real, es por eso que es muy importante que ustedes impriman el i-94 en cada entrada y salida y viajen con esa información. Esto lo puede hacer entrando a i-94.cbp.dhs.gov.

P. Fui deportado de Estados Unidos después de cumplir cinco años de prisión por cometer una felonía relacionada con droga. Todos en mi familia son ciudadanos americanosÖ ¿en qué tiempo puede mi madre solicitarme la residencia?

R. Cuando quiera, pero usted no es admisible a los Estados Unidos a menos que le otorguen un perdón y los padres no pueden solicitar perdón por los hijos.

P. Mi hija se fue a Estados Unidos con visa de paseo y piensa casarse con su novio para hacer la residencia allá. ¿Es cierto que ya no lo puede hacer?

R. Sí lo es. Ese procedimiento conocido como ajuste de estatus ya no lo puede hacer pues entró con una visa de paseo y al casarse antes de 90 días y su esposo hacer la solicitud de residencia, puede ser acusada de fraude migratorio ya que ingresó a Estados Unidos con visa de paseo y su intención no era pasear, sino casarse y hacer residencia.