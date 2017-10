Leonel y Felucho

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

SUBIDO AL PUENTE.- Cuando la gente cree que en el PLD la sangre va a llegar al río, el partido se sube a un puente y mantiene fuera del agua sus intereses. Leonel Fernández y Felucho Jiménez ahora son más amigos que antes, aunque no se les ha visto frente a una taza de café o fumando la pipa de la paz. El intercambio en las redes o en los medios fue suficiente para cada cual sentirse satisfecho con el otro. Dicen que a mayor claridad, mayor amistad. Más o menos eso fue lo que pasó, y si hubo más, ninguno se recuerda. Fernández tenía que hacer lo que hizo: dar la cara por su mujer, y Jiménez aprovechar la oportunidad para corregirse. Aunque, entre una cosa y la otra, se dio por ofendido. Quiso que se viera y oyera la cinta como alegato de defensa, aun cuando fue la cinta que lo llevó al tribunal de la calle y provocó su condena. No solo quiso perdón, sino también olvido. Fue pedir demasiado. Fernández le otorgó perdón, pero no podía darle olvido, puesto que no fue directamente el agraviado. El olvido sería una gracia de Margarita Cedeño, y la vicepresidenta cerró el caso, pero no creyó en el arrepentimiento del gracioso...

LOS PUNTOS, LA DIFERENCIA.- Leonel Fernández siempre la tuvo más fácil. No fue atacado personalmente, y la situación creada por Felucho Jiménez le dio oportunidad para cortejar al sector de las mujeres y no solo solidarizarse con la suya. Ese es un punto en que Fernández salió bien librado y que no se sabe si Jiménez. Las mujeres tomaron para sí la burla a la vicepresidenta Margarita Cedeño. Si Jiménez va a seguir en política le conviene halagar -políticamente- al segmento femenino. O por lo menos a las féminas que se dedican a la política, y no solo de su partido, sino de todas las organizaciones. La vice Cedeño ganó una batalla que no provocó, y con solo enseñar las armas. Sin usarlas. Sin embargo, valen las diferencias. La gente se quedó esperando nuevos tuits y que se mostrara magnánima en la victoria. Que recogiera el guante lanzado por Jiménez y una reiteración de afectos. Pero no, ni una cosa ni la otra. Incluso todo lo contrario. Con Fernández comparte casa, cama, hija, pero no libros, como este declara, y ya se tiene que tampoco figuración política ni perdón. Jiménez tendrá que lamerse las heridas, como animal noble, pero no esperar auxilio de su compañera de partido...

MÁS QUE GESTO.- Felucho Jiménez no estropeó una bella amistad con Margarita Cedeño, pero puede asegurarse que la distancia en la reunión del Comité Político será de más de dos o tres asientos. Incluso la próxima convocatoria será crucial, pero no solo por los temas a tratar, como sería la consulta de los constitucionalistas, sino para observar conductas y medir encono. La próxima cita caería 6 de noviembre, primer lunes del mes, pero siendo oficialmente festivo, Día de la Constitución, de seguro rodarán la fecha. Pero cuando sea. ¿Se atreverá alguno de los miembros a proponer que zanjen diferencias y se den un abrazo? Esa posibilidad no hay que ponerla en duda. Siempre hay un Monchy Fadul que no se resiste. E igual ¿tomaría Jiménez la iniciativa de levantarse de su asiento e ir donde Cedeño y rendirle la consabida pleitesía? Si fuera caballero de la Mesa Redonda lo haría, y el rey Arturo lo agradecería. La unidad del partido, de la que tanto se habla, demanda gestos y no solo palabras. Cedeño, como ungida de las encuestas, puede darse el lujo de tratar a Jiménez con la punta del pie, como se dice entre vecinas, pero ¿de qué sirve que haya mujeres en el Comité Político si éstas no aportan lo mejor de su condición: la ternura?...

YA NO INTERESA.- Los constitucionalistas dejaron de ser agenda nacional, pues la opinión pública es muy activa y los asuntos se suceden en cascada. Además no se entiende el misterio o lo secreto. Primero que cinco, después que cuatro dominicanos y un extranjero. Nada, que se sabe cómo son las cosas de abogados. Pueden conseguirse cinco consultas en una dirección, y hasta cincuenta. Pero igual cinco, y hasta cincuenta, en sentido contrario. El problema no es jurídico, el problema es político. Después que se conozcan los pareceres propios del derecho, el Comité Político, Danilo Medina o Leonel Fernández tendrán que tomar la decisión, y la decisión será política. Es más, será de gobierno. El consenso dentro del PLD no será suficiente, y el presidente Medina tiene la carta de la oposición que quiere entrar al juego y encuentra la puerta cerrada. En un país presidencialista como este, el jefe de Estado, si quiere, puede curar el pecho apretado. Llamar a los partidos y en sesión abierta, y con una sola jornada, buscar una salida. Lo dije desde el principio, y lo repito ahora. Se trata de buscar una salida, nunca de hallar una solución. La solución no existe, y menos si de por medio está lo jurídico. Ahora que el caso Omsa distrae, es el momento...