¡Quién no quisiera una abuela así!

Aristófanes Urbáez

El profesor Leonel Fernández escribió el pasado lunes que Mijaíl Gorbachov quiso ‘reformar’ el socialismo de la URSS y lo que hizo fue que lo destruyó. Claro que sí, porque después de la cadena de secretarios generales del PCUS que eran ucranianos, comenzando con Jruschov, después de Stalin llegando hasta J. Andropov y C. Chernienko, Gorbachov era ruso, pero tampoco fue por eso, sino que esos burócratas no eran leninistas (ni inteligentes, como el chino Xi Jinping), olvidaron, si fue que lo leyeron y lo tenían como doctrina, la tesis de Lenin: “La política es la expresión concentrada de la economía”. La perestroika, donde Gobachov planteaba que sólo los llanos de Ucrania eran suficientes para producir granos que alimentaran toda la humanidad, estaba bien. Donde falló fue en el glasnost, porque abrió la superestructura ideológica con prensa y todo. Por ahí le entró el elefante al mosquito. ¿Cuáles cambios en la obsoleta economía quebraba, podía soportar tantas críticas y opiniones, todas ciertas? Por eso fue que el novelista John Dos Passos afirmó que el socialismo no daba ni libertad ni granos en abundancia. (a.u.).

1.- LA ESCRITORA argentina, Estela Collau (no me atrevo a decirle ‘vieja’ por respeto), debe tener unos 80 años o más, pero es un primor de coherencia mental, pensamiento sistemático, orgánico y revolucionario. Ignoro si forma parte de “Las Madres de la Plaza de Mayo”, que son a las que la dictadura de Jorge Videla y “el Plan Cóndor” les robaron los hijos y los desaparecieron desde 1976 hasta que esos criminales fueron derrotados por gran Bretaña en las Islas Malvinas (hasta el sol de hoy). Cuando esa guerra: Videla, Bignoni, Gartieri, Massera, etc., Pinochet y Estados Unidos se pusieron del lado de la Pérfida Albión (Gran Bretaña) y abandonaron a sus camaradas gorilas y García Márquez dijo una sentencia propia de su genio: “Lo único positivo, es que la dictadura argentina desaparecerá tras la guerra”. ¡Así mismo fue! Murieron muchos argentinos inocentes pero con la derrota, pero ese golpe de la Tatcher tumbó también la dictadura que desapareció 30 mil argentinos en una década y que fue creada por Richard Nixon y Henry Kissinger.

Estela Collau, sea por la razón que fuere, sobrevivió a la dictadura y los argentinos tiene en ella un pensamiento ágil, sistemático y revolucionario, combatiendo a Mauricio Macri y de nuevo Domingo Cavallo. Analizando las elecciones de medio tiempo del domingo pasado que el gobierno de Macri se lo atribuyó por entero, Estela dijo que era también otra dictadura que ha mandado al pueblo y a los trabajadores a la miseria y que se ha apoderado de los medios de comunicación en 98% (y por tanto de la opinión pública), que sólo los ricos y el gabinete, totalmente formado por empleados de las transnacionales y empresas extranjeras, que además (el gobierno macrista) utiliza a la Justicia con fines políticos (tiene presa a Milagro Sala, indígena mapuche que no ha violado ninguna ley) sino que el gobernador de Jujuy decidió encarcelarla bajo cargos falsos porque organizó contra él protestas por la venta de propiedades en esa provincia donde ella reconstruyó casas en cooperativas cuyos dueños no podrían usar drogas y atender su familia; el gobierno de Macri ha acusado a la expresidenta a Cristina Kirchner de traición a la patria (?), le ha congelado sus bienes y le impuso impedimento de salida de Argentina. Macri, según Estela, gobierna para los ricos, estableciendo ‘tarifazos’ y aumentando, en dos años, la deuda externa y vendiendo la propiedad pública (George Soros tiene una finca de 500,000 hectáreas y una presa y lo mismo pasa con otros súper millonarios, todo en perjuicio de los trabajadores, la pequeña y mediana empresa, que han perdido las ventajas de las ayudas e incentivos de que gozaban). Asimismo, la inflación. Argentina se ha vuelto a llenar de pobres y las protestas son a diario y el gobierno “Cambiemos”, de Macri, las judicializa. Estela dice que el triunfo de Macri hay que analizarlo en sus múltiples variables, pero que obedece a EEUU e Israel y que Soros ha llenado el país de ONG para darle dinero al macrismo para comprarle los votos a los pobres y clase media venida a menos. Estela Collau es un catchup y a sus años merece un aplauso.