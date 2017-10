Enviar señal clara

MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

Esa expresión es de monseñor Freddy Bretón, y se refiere a la justicia. Él toca el tema de que la justicia dominicana, como institución, debe enviar una señal clara y manifestar lo que se espera siempre de la institucionalidad de la justicia.

Yo debo decir que es muy doloroso cuando vemos que muchos dominicanos prefieren ya no acudir a la justicia, porque dicen que da lo mismo; que incluso cuando se dicta ya la sentencia, cuesta tanto el que se ejecute.

También es doloroso, porque no todos los jueces son injustos: conocemos tantos que son probos, jueces buenos, y no es justo. No se debe permitir que se tenga esa percepción de la justicia.

Por eso, con toda razón, monseñor Freddy Bretón dice: Tienen que dar señales para que desaparezca esa percepción, tienen que dar señales para que los jóvenes vean, aprendan que sí hay justicia, que no tengan que esperar la eternidad para que Dios los juzgue, que aquí se pueda hacer justicia y aquí se puedan corregir.

¡Bienvenida esa palabra: una señal clara, también de parte de la justicia!

