Heri Shecker escribe sobre nuestro Amín

Raúl Pérez Peña (BACHO)

El recuerdo de nuestro querido Amín es inmortal y basta su recuerdo para despertar en los que lo conocimos, tratamos y admiramos, un fuerte sentimiento de tristeza al sentir el deterioro progresivo de nuestros ideales y valores.

Heri Shecker

El arquitecto Heri Scheker ha permanecido durante décadas en lo que hoy denominamos bajo perfil, con la firmeza que siempre le caracterizó desde que compartimos inquietudes estudiantiles en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en el grupo Fragua.

Precisa evocar que Fragua aglutinaba a estudiantes progresistas de todas las escuelas y facultades bajo este lema: “pensamiento y acción fundidos en arma contra la injusticia”.

Heri escribió y me remitió el pasado fin de semana las líneas que encabezan este artículo. Ese mensaje me conmovió porque la nostalgia me llevó a compartirlo con la generación fraguera que selló la utopía que heredamos de la Raza Inmortal, su sangre y sus ideales.

Quien quiera hacerle un regalo invaluable en extremo a los sobrevivientes de la generación del 60, que indague si existe algún poema con algo aproximado a la definición de la utopía, como retrospectiva de los sueños de ayer.