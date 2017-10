Aristófanes Urbáez

*Para mi hermana mayor, Migdalia Urbáez de Ciprián, que al igual que mi madre Emperatriz, nacieron para vivir envueltas en la bondad.

1.- Dice el fi lántropo y eminente neurocirujano, Dr. José Joaquín Puello Herrera, que “los locos no sueñan”, y yo digo que el “neurótico no ama”, y Dios sabe hacer sus cosas, porque con quitarle el sueño al loco, lo aleja del tormento de la memoria; y al neurótico, que no puede amar porque el tiempo sólo le alcanza para vivir en la angustia de su neurosis, por lo que no tiene tiempo para entregarse al amar, a darse al otro sin resentimiento, venganza y rencores. Y a propósito de José Joaquín, por un voto perdió la dirección de la Odecabe (la máxima organización deportiva centroamericana y caribeña), cuyo antiguo director fue el fallecido mexicano Mario Vásquez Raña, a quien un expresidente dominicano le donó una porción del Parque Mirador Norte, donde se hizo un cementerio al lado norte de la casa de Johnny Ventura, que para la “Mancha Verde” no es corrupción, pues los tribunales han fallado en contra de esa donación, pero no hay voluntad política para devolver dicho cementerio al parque (Viejo Siso Sánchez: ¡esto será país, pero jamás nación!, de acuerdo a lo sentenciado por Ernest Renan).

2.- CAMINO.- “Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde/ por donde del valle se pierde/ muy juntito a mi bohío. // Por el camino, camino verde/ que va a la ermita/ desde que tú te fuiste lloran conmigo/ las mañanitas.// Camino verde” (Julio Jaramillo). Debo “aclarar”, además, que en Colombia y Venezuela, le llaman “camino verde” a los sembradíos de cocaína y a los abusos que cometen los terratenientes y las compañías extranjeras que despojan de sus tierras a los campesinos, a los indígenas y los afro-americanos. Y esto viene a cuento porque oía a dos jóvenes diciendo, orondos, que ellos fueron los que obligaron al gobierno a destapar la olla de Odebrecht; y a un conocido gárrulo que con el PLD “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Ni los mocosos imberbes, ni la sabandija, tiene razón. Los primeros, si es que saben, que expliquen de donde salen los dineros que mueven a los verdes (porque no es de Juan Hubieres, que anda en búsqueda, también), y al sicofante que cuente bien, cuando Danilo termine este cuatrienio, el PLD, cumplirá 20 años. Es decir, le falta la mayor parte de su vida. Y en cuanto al boschismo es “indestructible”. Además, están todos los partidos y somos muchos los que venimos luchando por una sociedad donde la máxima autoridad de todo y de todos, sea la ley, como lo proclamó Juan Bosch en todos sus libros, charlas y conferencias, porque era un prócer no dominicano, sino de América. Muchachos: ¡Bájense de esa nube que si USA quiere, protege, como ha hecho en otras regiones, a sus “niños lindos” y nada hubiera pasado! Pregunten para quién trabajan vosotros y se sorprenderán.

3.- PRESIDENTES y gobiernos malos.- Comencemos por Argentina y Mauricio Macri (y debo aclarar, con pruebas, que tenemos una prensa decente comparada que otros países de América Latina): ese señor, dueño del equipo de fútbol “Boca Junior”, su vida es una mentira. A los 50 años se había casado cinco veces con papeles (al menos que ustedes crean que las mujeres son las malas). Encontró un gobierno hasta con satélites artifi ciales, donde todos disfrutan de conquistas: pensionados, envejecientes, trabajadoras domésticas, madres solteras, bonos para los hijos de más, trabajadores de todos los renglones y un país en que los argentinos regresaban pos las oportunidades.

Hoy el desempleo, infl ación y los niños pobres están de nuevo entre los basureros (como en Filipinas y Perú). Sólo mentiras y ventajas para empresarios ricos. El Dr. Gómez Bergés escribió un libro laudatorio sobre el gobierno de Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, y esos señores vendieron todo y llevaron el país a la ruina pero Cavallo no coge: está de nuevo en Argentina endeudándola. Los gatos tienen 7 vidas, lo digo por el mío: el pícaro solo dos y si se cree sus ‘verdades’ sólo media.

Me recuerdo el grafi ti que Enriquillo Sánchez vio en Berlín: “¡Privatizarlo todo!”. De millonarios a mendigo. El asunto llegó al extremo de 5 presidentes, desde Fernando de la Rúa, a E. Duhalde a Chacho Álvarez, etc. Macri lo dejará peor y se escapará. Nota: dice el abogado investigador, Leonel Martínez, que el ciego y el loco sueñan. Si se opera esa ‘descomposición total de los sentidos’ de que hablo Rimbaud, y lo dudo. Ahora, si el disparate es sueño, lo acepto. Dice mi amigo psiquiatra, Joaquín Cruz, que John Forbes Nash, el de la ‘mente brillante’ no se curó nada de la esquizofrenia que él dijo sufría. ¡Oh, Jesucristo de tus criaturas y perdona al diputado La Luz! Aquí cualquiera ‘furia’, como dicen en el campo, ¡y se hereda!