Juan Salazar

juan.salazar@listindiario.com

Rafael Nadal y Roger Federer terminan un año en que dominaron el tenis a escala mundial, luego de que sus carreras enfrentaron tropiezos que colocaron a ambos atletas en una pendiente que parecía irreversible.

El 3 de febrero del año pasado, Federer se sometió a una operación, la primera en 18 años de carrera, debido a una rotura de meniscos. Nadal arrastrada problemas en su muñeca izquierda desde 2014 y en noviembre de 2015 tuvo que someterse a una cirugía por apendicitis.

La edad y las lesiones llevaron a la mayoría de los expertos en este deporte a pronunciar la palabra “retiro” cuando evaluaban las perspectivas de estos tenistas y, especialmente, ante el empuje de una camada de jóvenes que están llamados a sustituirlos en el futuro inmediato.

Ambos tenistas parecían casi liquidados, pero optaron por no rendirse. Y no solo se recuperaron de esas cirugías, sino que lograron mejorar aspectos de su juego para regresar en grande a la cúspide de un deporte exigente y con calendarios de torneos que otorgan escaso espacio para el descanso.

El español y el suizo se repartieron los cuatro torneos mayores de este año, con Nadal logrando Roland Garros por décima ocasión y el Abierto de Estados Unidos por tercera vez, mientras Federer conquistó Wimbledon por vez número ocho y el Abierto de Australia por quinta ocasión. Ambos ocupan las posiciones cimeras en torneos grandes de por vida, con 19 para el suizo y 16 para el español. Y lo más probable es que finalicen también 1 y 2 este año en el ranking mundial. Sin dudas una verdadera proeza inimaginable a finales del año pasado.

¿Por qué traigo el ejemplo de estos tenistas a colación? El pasado viernes me sentía desilusionado por la falta de compromiso de algunos estudiantes de Comunicación Social, a quienes imparto docencia en una universidad privada.

Pensé si como educador había dado ya todo mi esfuerzo y que quizás sea yo la razón de esa falta de motivación de los jóvenes estudiantes por su formación académica. No niego que pensé en retirarme de una de mis grandes pasiones: Enseñar.

En eso meditaba cuando corregía precisamente decenas de prácticas de mis alumnos y recibí el mensaje de una joven estudiante, a quien por una casualidad de la vida, tuve que supervisar en la última semana y media de su pasantía periodística en LISTÍN DIARIO.

“Escribir y leer mi experiencia de pasantía me hace darme cuenta que todo el proceso solo tiene algo significativo: esa semana y media con usted. Corta, pero aprovechada. Su vocación, la calma y la entrega con que me corrigió hacen que me sienta maravillada con usted”, dice el mensaje de la comunicadora que ya entró a la etapa del Monográfico.

Nunca imaginé que un espacio de tiempo tan breve podía ser valorado de esa manera. Y que aleccionador saber que parte de mi rutina diaria de trabajo alguien la pueda visualizar de otra manera.

En nuestra vida profesional y familiar podemos pensar en un momento determinado que ya lo dimos todo, como pensaron los expertos de Nadal y Federer en una etapa difícil de sus vidas como atletas.

No sé si podría ser tu realidad momentánea, sin importar el área de tu vida personal o profesional que sea. Solo te invito a no esperar que otra persona sea la que capte todo el potencial que aun te queda y lo que estás en capacidad todavía de aportar para impactar vidas.

La actitud debe ser no rendirse.