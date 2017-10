Marionetas

Luis Beiro

No culpar a los muñecos que se dejan mover. Ataquemos la mano que los obliga a dar vueltas. Vueltecitas locas, ingenuas, disfrazadas de irreverencias, pero vueltecitas al fin que tienen un precio por el que están dispuestas a golpear a diestra y siniestra. Siempre es la mano escondida, la comprada, la vendida, la que sabe cocer el vestido del muñeco. Llaman la atención sus guiones chapuceros (con cierto aire de crueldad) preparados para encender el morbo y desviar la mentalidad de los verdaderos problemas que se deben enfrentar. La mano posee un dedo índice capaz de señalar la marioneta indicada para cada ocasión. No hay otro juez, ni elucubraciones intelectuales. No hay culpa en el color del hilo del muñeco, sino en la en la esencia mental de quien lo moverá a gusto y semejanza. En el sentido ortodoxo de la palabra, vale la frase de Albert Einstein para casos como estos: “Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y en el caso del Universo, no estoy tan seguro”.