Apegado a los principios

ARISTÓFANES URBÁEZ

* Según Tirso de Molina, el otro libro de “El Burlador de Sevilla”, quedó trunco porque el pícaro tenía rabo. (a.u.).

LE DOY GRACIAS A DIOS que Juan Bosch no vio estos momentos en que Estados Unidos (con todo y ser “tigre de papel”, como le llamó Mao Zedong), esté invadiendo, amenazando y matando pueblos y países, no obstante haber escrito la “Crisis de la democracia de América en República Dominicana” y haber dado una conferencia en la UASD en que advirtió que ganara Balaguer o Jacobo Majluta, eso no tendría valimiento porque las cosas seguirían igual porque el problema no es de hombres, sino de la pirámide de explotación donde la base piramidal eran los pobres, que estaban condenados a la miseria por el sistema impuesto a nuestra sociedad por España y Colón, desde que puso sus pies en La Española y en las demás regiones del llamado Nuevo Mundo (que no era nuevo ‘na). Bosch había escrito ya aquel famoso artículo en Vanguardia del Pueblo intitulado: “Yo no voy a morir en la mentira”, en que sostenía que la llamada “democracia representativa” había demostrado en casi 500 años que no funcionaba para resolver los problemas del pueblo y que él era “marxista pero no leninista”, porque no creía en el partido único, debido a que éste tendía a reproducir el “culto a la personalidad”. Muchos miembros de nuestra “izquierda burra” se burlaron de esta tesis de Bosch, y a mí, también me pareció extraña la posición por lo que había leído del materialismo histórico y dialéctico (la filosofía del marxismo), pero lo entendía por mi devoción a él (que nada tenía que ver con partido, sino con su sinceridad. su clarividencia), sino a que me daba cuenta (y más que mis lecturas de biografías), porque caí en la cuenta que nadie tenía miedo de llamarse “comunista” en el sur del Continente -con excepción de Fidel Castro en el Caribe ‘socialista’--, porque todos esos viejos comunistas (incluido el de Argentina, que murió hace par de semanas y sus mismos compañeros dijeron que era un “bohemio soñador” y eso mismo decía Neruda, miembro del Partido Comunista de Chile en sus memorias “Confieso que he vivido”).

El Bosch que yo conocí no bebía, y ya había dejado de fumar cigarrillos Casino. Era un hombre ya metido en edad que sus medicinas eran a la hora que indicaba el médico.

Digo, por eso me alegro, aunque él sí que lo previó, que no haya vivido esta etapa en que 8 millonarios tienen lo que ganan 3,500 trabajadores y donde los trabajadores viven arañando los techos y el neoliberalismo ni respeta a la OIT, ni código alguno, caso de E. Macron, en Francia, Rumanía, Colombia, Bachelet (las AFP), Macri y Michel Temer, que están vivos porque no estamos en época de movimientos armados subversivos (en eso hemos avanzado, pues la última izquierda armada de América Latina, acaba de firmar acuerdos de paz con Colombia (FARC y ELN), pese a que la derecha les sigue golpeando y matando su base social y a ellos mismos. Decía un exministro de Interior de Colombia, que Pablo Escobar Gaviria era tan poderoso y asesino, que después de un atentado donde quedó vivo de chepa: “¡Jamás, incluyendo a todavía no, he dejado de beber pastillas para dormir!”.

A mí me es indiferente que haya gente en el PLD como Bosch quería o no quería, sobre todo que no se llevan de lo que estudiaron y aprendieron. Cada cual será juzgado de acuerdo con lo que debieron hace y no hicieron. Este es un fenómeno universal en el capitalismo. Los líderes del llamado “socialismo real”, de Boris Yeltsin a esta parte, la mayoría son hoy los ‘demócratas’ que ‘precarizan’ la vida de aquellos que ellos mandaba en ese ‘socialismo’, que el mismo Bosch acusó de haberse quedado tecnológicamente atrás produciendo esa basura llamada carro “Lada” (¡cógelo Bachalo!). De ninguna manera se puede decir que no hay un “núcleo duro” del socialismo que se ha repensado en todo el mundo, orientado por filósofos y economistas que a diario critican la decadencia del capitalismo y el neoliberalismo. Ayer mismo, oía a un diputado demócrata que afirmaba que los trabajadores y movimientos sociales de Estados Unidos deberán organizarse para salir de Trump y todos los disparates que está haciendo (que él no aprobará el presupuesto del 9 nov. 2017); que se está peleando con su oligarquía y que el secretario de Estado, Rex Tillerson y la Chevron les compran 250,000 barriles de petróleo a Venezuela y que los militares científicos de USA, saben que hasta con una guerra atómica con Corea del Norte, todos nos iríamos de este planeta. De modo, pues, que los que vienen vaticinando que Estados Unidos, sucumbirá ante sus propias contradicciones internas (ley dialéctica). Los ‘galimatías’ que habla una oposición de Venezuela, hay que olvidarse eso, porque USA no puede jugarse el pellejo ni por sí mismos, y menos por estos liliputienses. Hay muchos socialistas afinando su puntería en todo el mundo, como en China donde están en corrupción (“tigres y moscas”), grandes y pequeños, como dijo Xi Jinping en la apertura del congreso del Partido. Ya el abuelo capitalismo no tiene nada que ofrecer, dice Evo Morales.