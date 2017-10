Cristianos instalados

Juan Francisco Puello Herrera

El sacerdote jesuita Hermann Rodríguez Osorio nos tiene acostumbrados a una lectura de la palabra de Dios que cuestiona nuestro accionar cristiano. El texto en que asienta la reflexión es el de Mateo 10: 26-23 que llama a no tener miedo a los que pueden darnos muerte.

Refiere a san Hilario de Poitiers que vivió en la época del emperador Constancio durante el siglo IV y en el que la Iglesia como religión oficial del imperio estrenaba privilegios después de tantos sinsabores y persecuciones.

Esta Iglesia instalada en la comodidad se iba acostumbrando a una vida de mediocridad a la par que se iba haciendo rica y poderosa.

San Hilario de Poitiers, citado por Rodríguez Osorio y refiriéndose a esa situación de extrema comodidad en los cristianos, expresa que hubiera preferido vivir en los tiempos de persecución y martirio en la que combatían y conocían bien a sus enemigos declarados.

Aduce san Hilario que ahora hay que luchar contra un perseguidor insidioso y engañoso, que si bien protege apuñala por la espalda y acaricia el vientre; no confisca los bienes pero enriquece para la muerte; no mete en la cárcel pero honra en su palacio para esclavizar; no desgarra las carnes pero destroza el alma con su oro; no amenaza con la hoguera pero prepara sutilmente para el fuego del infierno; trabaja por la unidad para sabotear la paz; construye iglesias para demoler la fe.

Esta reflexión le dice al cristiano de hoy que debe alejarse de esa sociedad que le invita a una vida de excesos y proclive al desenfreno. Solo dando testimonio de que estamos alejados de esa corriente permisiva podremos encontrar la fuerza necesaria para no ser “apuñalados por la espalda, mientras nos acarician delicadamente el vientre” como señalaba san Hilario.