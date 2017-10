La victoria del PSP

Pablo Mckinney

pablomckinney@gmail.com

EL PARTIDO DE LOS SIN PARTIDO (PSP)

Entonces ocurrió. “Tanto fue el cántaro a la piedra, hasta que se rompió”, y ahí está la encuesta Mark-SIN de esta semana para confirmarlo. El poder de convocatoria del movimiento Marcha Verde lo presagiaba, pero ha sido esta encuesta la que ha venido a confirmar nuestras sospechas y nuestras viejas advertencias a esa partidocracia reinante que encabeza el PLD, con la compañía cómplice del PRM, para no hablar del PRSC o del PRD, convertidos ya en moribundos partidos “de por si acaso”. Uno lo veía venir y más de una vez así lo escribió: El elector dominicano, atrapado en un perfeccionado sistema clientelar de “damelomío y boroneo”, vota a los partidos políticos y sus candidatos, pero no les cree ni les inspiran confianza. Atrás queda la nostalgia de lo que significaba Juan Bosch para un peledeísta, Balaguer para un reformista/trujillista o Peña Gómez para un perredeísta. Ya no hay liderazgos sino gerencias, lo que no estaría mal si la gerencia viniera acompañada de la confianza, la fe, la esperanza. Y, precisamente así, sin fe, pasión, esperanza ni utopía, se ha quedado el votante dominicano, y por eso el triunfo PSP, que si hubiera participado en las elecciones de mayo 2016 se hubiera ido en primera vuelta con su sorprendente 58%. La inmensa minoría se ha expresado dejando de serlo.

“JUVENTUD, DIVINO TESORO”Ö DE VOTANTES.

La encuesta de don Penn y Alicia ha traído también otros resultados que vienen a confirmar sospechas y presagios: Sólo un 3% de los consultados se define como simpatizante del PRD y un 1% del PRSC, lo que demuestra la desaparición “por ambición desmedida” del otrora partido del conservadurismo nacional, lo que envía un mensaje SOS a Ito Bisonó, quien deberá convencerse de que si algún futuro quiere tener en la política nacional es tiempo de dejar las siglas del PRSC al señor Antún y citar a Machado: “Hacer camino al andar, al andar hacer camino”, que quien no sabe pa’ onde va, ya llegó”. Otros hallazgos vienen agravar la situación de la partidocracia, pues cuando se trata de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, el “independentismo” electoral aumenta hasta un sorprendente 74%. ¡Toma ya!

MEJÍA Y COLLADO: OTROS HALLAZGOS

En la encuesta, Hipólito Mejía sale del club de los presidenciables y entra David Collado, quien duplicó las preferencias de don Hipólito (16%) alcanzando un 32% de posibles votantes. Lo de David, bien asesorado, obediente al asesor, dedicado sin bostezo a lo suyo, que ahora es defender la ciudad, sólo era cosa de tiempo, pues no recuerda uno a un político que haya recibido, con más o menos disimulo, el apoyo de tantos y tan diversos poderes, fácticos y/o empresariales, y también partidarios, pues el joven es del PRM, fue candidato por el PRSC y una parte del PLD ya le dio amores. (Ah, “La importancia de llamarse Ernesto”, don Oscar).

MARGARITA: SIGUE LINDA LA MAR.

Justo y como viene ocurriendo desde aquella encuesta Gallup HOY de noviembre de 2005 si mal no recuerdo, también en esta encuesta para Margarita Cedeño sigue estando “linda la mar”. Tal que, entre una lista de 14 líderes políticos, la vicepresidenta es la más popular con un 70% favorable y un 26% no favorable. Su favorabilidad ha aumentado 14 puntos desde mayo del 2016, que es fecha que marca, junto con la explosión del caso Odebrecht en enero 2017, la etapa más difícil del PLD y su gobierno. La encuesta confirma lo que tantas veces uno ha afirmado y otras encuestas han ratificado: En el PLD, sólo tres señores conectan -por sí mismos- con el elector dominicano, y la “doctora”, “doña” o Margarita es uno de ellos. Pero, claro, el PLD y el PRM no pueden olvidar que ahora tienen frente al joven e indignado PSP.