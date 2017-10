Solicitud de visa para menores de 14 años necesitan una cita para el Consulado

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

P. Quiero solicitar la visa de nuestros hijos de 12 y 14 años, ¿es cierto que ya no podemos depositar los pasaportes en galería 360 (VAC) y que tenemos que ir a entrevista con el niño?

R. Sí lo es, a partir del 27 de octubre 2017 los padres o tutores de niños menores de 14 años que tienen visa no podrán depositar los pasaportes en galería 360, deben de programar una cita para que el niño vaya al consulado y sea entrevistado con sus padres.

P. Estoy casada con un residente el cual me quiere solicitar la residencia pero hace 10 años viajé a Estados Unidos con documentos falsos y me deportaron ¿sería esto un problema?

R. Claro que sí. Su esposo la puede solicitar pero para poder viajar necesita que le otorguen un perdón y esto depende del servicio de Migración.

P. Tengo visa de 10 años para E.U. por diferentes razones no he podido viajar, ¿es cierto que me pueden cancelar mi visa por no viajar?

R. Claro que no, la visa es algo que usted solicitó para viajar y si no lo hace no tiene ningún problema, incluso cuando se le vence y usted solicita la renovación se la renuevan si usted no ha tenido ningún tipo de problema.

P. Mi esposo residente me está solicitando residencia, tengo 2 hijos de 16 y 15 años que no son de él ¿estarán mis hijos incluidos en la petición?

R. Sí, sus hijos están incluidos ya que usted se casó con el padrastro y ellos eran menores de 18 años.