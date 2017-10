Feminicidios horrendos en la Patria

LEONOR PORCELLA DE BREA

No es posible aceptar lo que está sucediendo en nuestra amada Patria, porque el hombre dominicano, aunque no todos, en lugar de amar a la mujer, por cualquier tontería la hiere, o la mata. Dios dijo: No mataràs. Y nuestra sociedad es Católica Apostólica Romana.

¿A dónde queda nuestra religión? Dios lo está observando, es una verdadera vergu¨enza y más que nada una horrible falta al Señor Jesucristo y a la sociedad dominicana. En el presente en la República Dominicana, no solo matan a la mujer, la hieren, la golpean, la incendian.

¿Dios, qué está ocurriendo en algunos hombres dominicanos? En la televisión días atrás, hasta la misma familia de uno de los criminales lo acusa, porque verdaderamente este comportamiento social nunca se ha visto en nuestra Patria. Hasta las jóvenes adolescentes mueren en manos de hombres crueles. ¡Qué desastre estamos sufriendo en nuestro país, es ausencia de Valores! Considero, humildemente, que nuestro Gobierno, que también se ocupa de la pobreza nuestra, debe de intervenir insistentemente evitando la continuidad de la dolorosa impunidad; horrenda realidad se va de las manos de todos los dominicanos, sin poder comprender la profundidad de lo que está aconteciendo; consciente que la Patria se ha convertido en un verdadero caos físicamente hablando, improcedente, e inhumano. En la televisión explican diversos sucesos de variadas ocurrencias de criminalidad. Pero lo cierto, es que solo Dios conoce la triste evolución negativa presentándose en determinados grupos masculinos de nuestra nación.

La mayoría de mujeres dominicanas están aterradas, porque no hay seguridad, especialmente para la parte femenina.

Las trabajadoras no quieren salir a las calles, es demasiado grave; no lo vean como simples litigios de parejas, se trata de algo espeluznante, que urge más que nada resolver, por tratarse del acoso de la vida humana; jamás se pensó que podía suceder en la República Dominicana.

Nuestro Gobierno debe de revisar profundamente, ausencias de la pobreza nacional desesperada del hambre, mientras algunos paupérrimos anteriormente tímidos, en el presente se baten con quien sea para alcanzar sus terribles propósitos, aunque no sean humanos. Consecuentemente; casos injustos e inhumanos, deben ser examinados urgentemente por nuestro Gobierno, porque el país no puede soportar más asesinatos. Además, se deben revisar algunos paupérrimos más, quienes pudieron y pueden incidir en algunos crímenes que ya se están enfrentando; esperemos que no sigan sucediendo, o se perderá nuestra amada Patria, en manos delincuenciales.

También surgió una mujer terriblemente inhumana, en el caso de la adolescente Emely Peguero, como todos sabemos lo ocurrido, solo lo menciono; sin embargo, existen muchísimos hechos parecidos que nunca existieron en nuestro país, porque el dominicano es tranquilo y humanitario: ¿Qué está sucediendo, Señor Dios? nuestros compatriotas se lo están preguntando, sin existir respuestas; pero deben de aparecer. Porque contrariamente nuestra tierra seguirá derramando sangre, ya que los afectados no se quedarán tranquilos, consecuentes con la verdad siempre necesaria, mucho más en momentos urgentísimos para la sociedad dominicana. ¡No queremos guerras, ni altercados inhumanos! No queremos desaparecidos, ni sufrir la impunidad, mucho menos mentiras de nadie, solo vivir en la verdad.

¡No olviden que: Por la verdad murió Cristo! ¡Y los seres humanos, estamos obligados a restablecer realidades divinas! De este modo nos acercaremos al Señor; especialmente cuando somos católicos y cristianos de corazón.

¿Muchos se preguntarán por qué? Pues porque el ser humano ha de ser reflejo de Dios y tiene que vivir y expresar la verdad sobre todas las cosas, cuando se ama la vida y al señor Jesucristo, respetando amorosamente siempre a los progenitores y luchando por la felicidad de la amada Patria.