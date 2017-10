Juan Daniel Balcácer

El pasado 12 del mes en curso se conmemoró, se diría que casi a escala mundial, el llamado “Día de la Raza”, instituido para recordar la singular hazaña del 12 de octubre de 1492 que, más que descubrir un Nuevo Mundo, completó el que existía. Tras aquel trascendental acontecimiento de finales del medioevo, acometido por Cristóbal Colón y un grupo de aventureros españoles, la isla de Santo Domingo, que los taínos denominaban Bohío o Haití, desempeñó un rol de primer orden en la conformación del ente cultural criollo que surgió de la consubstanciación de diversas etnias y culturas: la española, la indígena y la africana.

¿Descubrimiento o encuentro de culturas? Se ha debatido mucho en torno a si la empresa colombina realizó o no un descubrimiento. Diversos especialistas han convenido en que se trató, más bien, de un encuentro de culturas en el cual fueron avasalladas y casi extinguidas la mayoría de las civilizaciones aborígenes del llamado Nuevo Mundo. Al margen de ese debate, lo cierto es que andando el tiempo florecieron las sociedades hispanoamericanas como consecuencia de los asentamientos europeos y de la mixtificación étnica que tuvo lugar en los territorios recién descubiertos. En los albores del siglo XIX, la mayoría de esas nuevas sociedades (a raíz de la ocupación de España por Napoleón en 1808), conquistó su independencia en el decurso del período 1810-1825 y, tan pronto se creó el Estado-nación, se dio inicio al proceso de construcción de sus respectivas identidades nacionales. Si bien es verdad que no pudo cristalizarse el sueño de Simón Bolívar, consistente en conformar una América hispánica unida que estuviera en capacidad, como bloque, de resistir la influencia de nuevos imperialismos, no lo es menos el hecho de que posteriormente la identidad continental hispanoamericana halló una legítima forma de expresión al escoger el 12 de octubre como fecha símbolo de la unidad espiritual de los pueblos de América Latina; unidad que ha estado caracterizada por indisolubles vínculos de historia común, religión, idioma, raza y cultura.

¿Desde cuándo se celebra? Hacia finales del siglo XIX languidecía el otrora poderoso imperio español y en la región del Caribe apenas retenía dos colonias: Puerto Rico y Cuba. Hay quien sostiene que para contrarrestar la creciente influencia de otros imperios en la América hispana, sobre todo la que ya ejercían los Estados Unidos al amparo de la Doctrina Monroe, el 12 de octubre de 1892, mediante Decreto Real, se instituyó en España, lo que entonces se denominó “Día de la Raza”, no necesariamente para definir -en un sentido biológico- los caracteres físicos y genéticos de una nación, sino más bien para recordar el magno hecho del descubrimiento de América y, al mismo tiempo, resaltar la unidad de los pueblos de Iberoamérica. A principios del siglo XX, después de la Gran Guerra, la efeméride fue adoptada por diversos países de Latinoamérica y adquirió mayor robustez en la medida que se fortalecía la noción de una identidad cultural hispanoamericana que, en principio, se inspiró en el “arielismo” preconizado por el intelectual uruguayo José Enrique Rodó y, luego, en la teoría de una “raza cósmica” o “quinta raza” por la que propugnó el filósofo mexicano José Vasconcelos.

Identidad y diversidad cultural. Desde hace décadas, historiadores y antropólogos han desechado el uso del vocablo “raza” -que a finales del siglo XIX tenía un significado fundamentalmente biológico-, para sustituirlo por el concepto de “etnia”; de suerte tal que en sintonía con esa nueva corriente intelectual en no pocos países latinoamericanos, cuando se conmemora el acontecimiento del 12 de octubre de 1492, ya no se emplea la voz “raza”, sino que indistintamente se habla del Día de la Hispanidad, Día de Colón, Día de la Raza Iberoamericana, Día de la Herencia Hispánica, Día de la Identidad y Diversidad Cultural y también Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, como forma de resaltar el carácter multiétnico de las sociedades hispanoamericanas. Como puede apreciarse, al conmemorarse el 12 de octubre, además de recordar “la hazaña de Colón”, se rinde tributo a la cultura multiétnica que no solo constituye la esencia de la identidad hispanoamericana, sino también la columna sobre la que se han erigido nuestras respectivas naciones.