Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Recojamos hoy una serie de frases, --quiero recogerlas con ustedes--, frases que se dicen popularmente; parecen refranes, son dichos de los pueblos, pero recogen la sabiduría de estos.

Los quiero invitar a pensar en estas frases alrededor del sordo: “Él se hace el sordo”. Hay gente que se hace el sordo porque no quiere oír las cosas, y enseguida nos viene a la mente: “Hay gente que se hace el sordo, porque no quiere oír las orientaciones que se dan frente a la conducta, por ejemplo, que lleva. No quiere oírlas, él se hace el sordo”.

Otra frase en esa línea es: “No hay peor sordo que aquel que no quiere oír”. Cuando una persona ha decidido no cambiar, es un sordo. Otras frases: “Le entra por un oído y le sale por el otro”; “¿Sordo? ¿Tú crees? Ese oye lo que quiere”.

Aquí hay una frase alrededor del sordo que recoge experiencias de la vida, situaciones muy concretas y que nos invitan a no hacernos los sordos, a oír lo que está pasando y a poder dar una respuesta.

Cuando una persona se hace el sordo, es porque tiene algún interés y porque es malsano. Sin embargo, uno puede hacerse el sordo de manera positiva: cuando usted oye insultos y no los deja entrar en su corazón para no agriar su vida; cualquiera se puede hacer el sordo --o aparentemente el sordo-- cuando oye cosas que lo van a sacar de su situación de paz. Uno se puede hacer el sordo frente a cosas que son negativas y que hacen daño: entonces esa frase se torna positiva, pero Dios nos libre de hacernos los sordos frente a cosas o realidades en las que debemos oír aquello que se está diciendo, para bien propio y de los demás.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.