¿Esta foto revela el gran salto del PLD?

Raúl Pérez Peña (BACHO)

“Las fotografías abren puertas al pasado, pero también permiten echar un vistazo al futuro”. Sally Mann (fotógrafa estadounidense).

Con su sabiduría de leyenda, los chinos dicen que una foto “vale más que mil palabras”.

En la foto un carro Lada, modelo 2105 (1.3) rifado con el 1er. premio de la Lotería Nacional del 23 de diciembre de 1984.

Un abanico de reacciones se escuchan, de personas que ven detenidamente la foto y la refieren a la historia, y el presente, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD.

El boleto de la foto es el No. 22648. Su precio era $2.00 (dos pesos).

El boleto dice: “Ver atrás 4 premios más”, citados así:

“Segundo premio: una nevera de 10 pies,

“Tercer premio: un televisor de 12 pulgadas,

“Primera bola: un radio portátil,

“Ultima bola: una plancha eléctrica”,

Además del logo, el mismo dorso del boleto tiene el sello gomígrafo del PLD.

Sólo un lector no dominicano o que resida en el exterior desde hace décadas, no entendería que el boleto y esa rifa evocan con exactitud el historial del PLD como partido de finanzas pírricas, igual que sus dirigentes connotados que pedían bolas o lo del concho para movilizarse, mientras andaban en chancletas y andrajosos. Vea ahora cómo andan los mismos dirigentes, y no “gracias al sudor de sus frentes”.

Bastaría saber la historia del PLD y de cuántos andaban en chancletas, que ahora andan en jeepetas.