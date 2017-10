Entre Ajolotes y Brutos te veas

ARISTÓFANES URBÁEZ

1.- En 1910, Julio Borges, quien acudió a un acto en Venezuela en que Chávez anunció que se habían construido 1 millón de casas (apartamentos), y Borges le dijo a Chávez que la cifra que tenían era menos. Chávez, como todo lo que hacía, se encogió de hombros y dijo “¡Están ahí, quien quiera puede ir a contarlos!”.

2.- El Guajolote parece gente, pero no lo es.

3.- Si César, el hijo de Michel de Nostradamus (libro viñetas, aparecido 1994, en la Biblioteca del Vaticano), no sabe cuándo terminará esto que llamamos mundo (es mejor decirle ‘civilización’, humana), menos lo sabrá un indígena de la etnia que sea. Es mejor perder el tiempo jugando Dominó (Fabio cuenta las fi chas).

4.- Fue Godofredo Leibniz, agentado quien lanzó la Tesis ¿Y si en vez de haber; no hubiera nada? ¡La nafa sería el ser! ¡Devuélvenos el juicio! 5.- ¿Será verdad que el que más tuvo y gozó fue el más feliz? 6.- ¿Y quién dijo que a eso que llamamos ‘gusto’ se llama así: ¡gusto!? 7.- ¿Es a eso que Epicuro le llama ‘gusto’; ataraxia? ¿Qué dice el viejo Marx? 8.- Engels, su mejor amigo, cuando habló de Ludwig Feuerbach le bautizó como “fi listeísmo”. La Biblia no lo ve así, pero la “neurosis oral” de Churchill, no era sólo el tabaco, sino la barriga. ¡Perfecto fi listeo! 9.- Ahora mi hermano Felipe Ciprián se ha cogido conque Leonel no pelea, huye. Pero como ese tema ni me gusta, ni me conviene en lo personal discutirlo ahora, debo decir que a todo el que escribe de Filosofía por estos medios, siempre le tiro el ojo y Leonel bien parece que ha adoptado la fi losofía estoica. La vieja y santa Emperatriz me decía, aunque nunca me llevé, “Cucú en su cueva, cucú conservado”.

10.- “Pobre de aquel que corre y se dilata/ por cuanto son las tierras y los mares/ perseguidor del oro y de la plata” (Epístola moral a Fabio, s. XVII). ¡Oh, Fabio, las esperanzas cortesanas! “¡Oh, muerte ven callada/ como sueles venir en las saetas”. ¡Vanidad de cosas vanas! “Toda la gloria del mundo cabe un grano de mostaza” (Jesús); “de maíz” (Fidel). Nice, nice, for are you.

11.- En Cataluña y en Venezuela nadie votó porque Vargas Llosa (El Viejo) no fue nombrado observador electoral. ¡Cógelo Turú, jau, jau, jau!