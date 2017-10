Los valores escondidos

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hablamos nosotros de manera absoluta acerca de la pérdida de valores.

En primer lugar, ese término no es correcto, porque no se puede generalizar. Nosotros tenemos muchas personas que tienen valores: muchas familias, muchos padres y madres, muchos jóvenes… y un valor escondido del que no se habla mucho son los abuelos.

Los abuelos, en la República Dominicana, y en el mundo entero, hay que decirlo así, son una riqueza, porque ellos dan ternura, educan, ayudan en el mundo de hoy a los nietos: hay que decir que esto es algo maravilloso.

¡La relación abuelos-nietos ayuda tanto al mundo de hoy! ¡Es un valor escondido, hemos de decirlo! Con frecuencia recuerdo a Gorbachov, el que cambió la historia moderna en el año 1989, cuando decía que él, que vivía en un mundo ateo, su abuela lo llevaba a la iglesia de la mano, y cómo eso lo marcó. Después, jefe de Estado de un mundo comunista, ateo, -conocemos toda esa historia, esa parte de Rusia-, cómo eso infl uyó en su vida.

Hay un valor escondido entre nosotros que hemos de apreciar y es el abuelo, que sigue con su ternura educando a su manera a los nietos y a la humanidad.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.