Derechos Fundamentales: El Hábeas Data

En esta entrega nos referimos al hábeas data, considerada como una de las garantías constitucionales por excelencia. Esta proviene del latín, siendo su traducción literal “traer o exhibir datos”. Es definida como aquella acción judicial que puede ser interpuesta por cualquier persona con el propósito de conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Constitución Dominicana.

Por su parte, el artículo 64 de la ley No. 137-11, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, el hábeas data se rige por el régimen procesal común del amparo, razón por la cual es considerado por el Tribunal Constitucional como “una modalidad de amparo particular y con características propias”.

De igual modo, la Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados, del 15 de diciembre de 2013, busca salvaguardar el derecho a la intimidad y el honor personal, producto del auge en el tratamiento de los datos de los ciudadanos asociado al avance de la tecnología y el uso deliberado de la misma, la cual ha originado cambios en la sociedad y ha particularmente impactado el ámbito privado de los individuos.

Así las cosas, tal como establece Valentín Carrascosa López en su obra titulada Informática y Derecho, el hábeas data es un cauce procesal que busca salvaguardar la libertad de la persona en la esfera informática y, clasificado como un derecho de inserción, otorga a todo ciudadano la facultad de agregar datos que le permitan una mejor comprensión de su perfil personal, a fin de que la información incluida en éste sea más completa y fidedigna. De igual modo, busca corregir o sanear informaciones falsas y asegura la confidencialidad de los datos almacenados, pues solo puede acceder a estas informaciones quien esté legitimado para ello.

De esto se deriva que cualquier responsable del tratamiento de datos personales, es decir, toda persona, pública o privada, que controle u opere un archivo de datos personales, deberá obtener el consentimiento libre, expreso y consciente del titular de los datos, por escrito o por otro medio que permita que se le equipare.

Por otra parte, cabe destacar que si la información mantenida es falsa o si aun siendo verdadera no fue consentida, el titular podrá exigir la supresión de dicha información, o en su defecto, exigir la corrección de la misma. De igual manera, si la información contenida en los registros públicos o privados, tiene un carácter sensible, el titular puede exigir la confidencialidad de la misma, siempre y cuando no exista habilitación u excepción legal que permita difundirla.

Finalmente, concluimos esta entrega recalcando que la tutela judicial de este derecho fundamental constituye un reto para los jueces, particularmente al determinar si la violación o amenaza existe, teniendo la amplia facultad para recalificar la vía procesal utilizada en caso de que así lo entienda pertinente.

