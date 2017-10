La evaluación docente será otro reto para la educación dominicana

Manuel Figueroa

Las autoridades educativas de República Dominicana se proponen iniciar esta semana la Evaluación del Desempeño Docente 2017. Será a todas luces una experiencia nueva. En el país solo se establecía la medición del estudiante, mientras se recurría a subterfugios y resistencias para no sacar a flote el bajo rendimiento, desarrollo profesional y formación de una apreciable proporción de maestros.

En la historia reciente del sistema educativo dominicano, que refleja aún uno de los estándares de calidad más bajo de América Latina y el mundo, los escasos instrumentos de evaluación del docente, solo se limitaban a mejoras salariales.

Ambiciosas propuestas como el Plan Decenal 1992-2002, no lograron los objetivos esperados, y planes impulsados a partir de la Ley 66-97, se elaboraron con una metodología que no privilegiaba la investigación y reflexión sobre el pensamiento del maestro y el alumno. Mucho menos la búsqueda de la calidad fundamentada en el fortalecimiento de los planes de estudio y del proceso enseñanza-aprendizaje, aunque hacían menciones que se quedaron en la teoría.

Esta jornada del Ministerio de Educación, que debió iniciarse a principios de año y tuvo que aplazarse debido a las protestas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), coincide con tres acontecimientos que proyectan una conexión.

A propósito de la inversión del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), la gestión del ministro Andrés Navarro dispuso una auditoría que ha revelado toda una estructura de irregularidades en la nómina del personal docente, lo que conllevó a un bloqueo de miles de estos servidores.

Además el presidente Danilo Medina acaba de emitir el decreto 279-17, que dispuso de manera automática la jubilación y pensión de más de mil profesores, directores de escuelas, técnicos, y directores y subdirectores regionales y de distritos educativos, atendiendo a la Ley General de Educación, porque ya habían agotado su tiempo de labor.

Paralelamente el Ministerio, en nombre de la “Revolución Educativa”, inició una agresiva campaña para la formación de una nueva generación de docentes, que estima en 20 mil, para quienes dispone de un masivo programa de becas en las diferentes universidades.

Los modelos evaluativos de los docentes son de alta significación, por ejemplo, en países como Finlandia, Noruega, Singapur, Chile, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, China-Hong Kong y Japón, ranqueados entre los que registran alta calidad educativa y reconocida competencia magisterial. Mientras en México se conocen los movimientos de resistencia violenta de profesores opuestos a ser evaluados en el marco de una nueva reforma educativa.

En el caso de República Dominicana, en esta ocasión se inicia una evaluación del docente con la participación del Ministerio de Educación, la ADP, la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y otros organismos.

Al país no le queda más q alternativa que esperar, ahora sí, que se cumplan los objetivos para crear un Sistema Integral de Evaluación de Desempeño Docente. Que se promueva no solo la aplicación de incentivos salariales, sino también un régimen de consecuencias para quienes no cumplan con los niveles requeridos.

Que se enarbole la experiencia para lograr la instauración de una cultura de evaluación continua y responsabilidad educativa con el desarrollo profesoral. Así como para definir políticas públicas que impacten la imprescindible calidad educativa.