Mi oración por mi Emperador, César

Aristófanes Urbáez

1.- LE TENGO UN GRAN APRECIO A CÉSAR MEDINA, por varias razones. Es un hombre valiente; no oculta lo que piensa; es un padre excelente, y aunque no pierde su tiempo en menudencias, le teme a Dios. Por eso y tal y como él le pidió a todos, le oro a Dios para que los médicos con los avances de la medicina de punta les desbaraten ese carcinoma del hígado. Cuando reflexiono sobre Dios y el Universo, contrario a otros, me quedo arrobado ante la grandeza de lo Divino. ¿¡Cómo pudo crearse por azar toda esa grandeza de trillones de estrellas, galaxias, polvo, planetas, agujeros negros, átomos y partículas subatómicas un millón de veces más pequeñas que un átomo; gravedad, espacio, tiempo; que mientras más astrofísicos, matemáticos, astrónomos y físicos, los estudian, más misterios presentan!? ¡Pobres dioses humanos! Ahí estamos nosotros solo con la esperanza, los que creemos que Dios nos ha incluido en el Gran Diseño, aunque Stephen Hawaking diga que estamos fuera. ¿Y si los humanos somos los destinatarios de ese gran diseño? ¿Si la Santa Trinidad lo ha dispuesto para salvar nuestra alma inmortal? Dios, Jesucristo, te ruego le traiga sanidad a César Medina, para que en lo quede de tiempo, lo disfrute al lado de sus hijos y nietos. Te lo pedimos en nombre de todos los que les queremos de verdad. Amén.