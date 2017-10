Presencia diaria

Juan Francisco Puello Herrera

Es difícil cambiar la vida espiritual que se lleva, por otra que solo produce desesperación, angustia y muerte.

Ya en plena celebración de las bodas de perla con la Eucaristía, de ese encuentro con el Señor Jesús que transforma un corazón de piedra en uno de carne, puedo exclamar que todo es diferente, porque nada hay sobre esta tierra que atente contra la paz que siento en mi interior.

El salmo 14 acompaña cada instante que vivo porque tengo ante mí la bondad del Señor, que me escruta, sondea mis entrañas y mi corazón. Por eso no hay necesidad de probarme porque camino en la integridad y no hago caso a los corruptos que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos.

Así me parece bien porque a fin de cuentas la Palabra de Dios cuestiona siempre a los justos. Por esto ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Solo el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera no digno al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente.

Que no haya lugar a dudas el que obra así en su vida, nunca fallará en alcanzar el reino prometido.