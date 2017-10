Orlando Gil

NO SABÍAN.- Los genios políticos que en Uruguay y Argentina decidieron el método de consultas abiertas no adivinaron que Danilo Medina querría cerrarle el paso a Leonel Fernández en las elecciones del 2020. Sin embargo, eso es lo que se dice entre comillas y mantiene sin destino la Ley de Partidos. Lo otro que se reitera es la perversidad de que los miembros de un partido seleccionen el peor candidato del principal oponente. La situación es interesante, aunque sea ligera de forma y de fondo. Si Danilo Medina no quiere a Leonel Fernández como cabeza de boleta del PLD en los próximos comicios ¿para quién ataja? Mandó a decir una vez, y parece que nadie le creyó, que no aspiraba un nuevo mandato. Que el 16 de agosto del 2020 regresará al seno de su hogar, con su esposa y las hijas que queden solteras. El asunto es que una cosa debía ir con otra. Si no aspira, como afirmó por boca de segundo, se impone que señale a cuál de sus colaboradores o compañeros de partido concede la oportunidad. La excepción confirma la regla, pero en este caso Danilo Medina no sería la excepción, sino la regla. El dulce hogar podría esperar y tendría que rendirse a su condición: político de pie a cabeza...

EL SUSTITUTO.- Si la única forma de Danilo Medina cerrar el paso de Leonel Fernández en el 2020 es celebrando el PLD primarias abiertas ¿por qué sectores ajenos al partido oficial se afanan en que sean cerradas, si estas favorecen a Fernández? Se entiende lo de la no reelección, pero no que se creen condiciones que beneficien la causa de Fernández. Y eso está sucediendo. Núcleos que hasta hace poco eran rabiosamente contrarios al ex mandatario, ahora le tienden alfombra roja, por no decir que se rinden a sus pies. Fenómeno nada extraño en un país con una historia tan original. Fernando de Meriño explicó ese cambio de ánimo, ese tránsito ominoso, en una frase que todavía lo consagra. Dijo que era “tan fácil pasar del destierro al solio, como del solio a las barras del Senado”. Leonel Fernández está viviendo una primavera política cuando se le suponía en el otoño de su liderazgo. Con el can de las primarias abiertas o cerradas gana un espacio y se constituye en la alternativa natural a Danilo Medina. Depende de cuál de las modalidades gane en el debate interno, pues si las cerradas adentro van en carretilla, afuera las pasearán en coche...

EL OTRO PUNTO.- El punto de las influencias decisivas desde fuera, fue un pecado nuevo entonces que se atribuyó a Hipólito Mejía cuando le ganó las primarias a Miguel Vargas. Se dijo entonces, se repite ahora, pero no se documenta el hecho. Chisme, perversidad, una manera de distraer la atención de lo principal. Mejía no logró la candidatura peleando limpio, en buena lid, sino que fue auxiliado desde fuera por el PLD, que lo quería en la boleta del PRD por ser más fácil de vencer que a Miguel Vargas. Vargas se creyó el cuento y lo contó a su manera, como diría la Lupe. Sin embargo, ese episodio, como muchos otros, debe considerarse entre los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Vargas anda de la mano del PLD, y pudiera averiguar qué de verdad hubo en el invento. Sin embargo, a lo pasado, pasado, como dice otra canción. Tampoco debe sorprender este trance, pues la política dominicana se alimenta de fantasmas, y como nada se aclara, nadie puede ver el rostro de la infamia en el agua sucia a que se asoma. Si las primarias no se blindaran, Luis Abinader sería ahora la víctima de la solidaridad peledeísta con Hipólito Mejía. De ahí que sea partidario de las primarias abiertas, pues a nadie le dan pan que no coma.

LA POPULARIDAD.- Aun cuando se dice que Hipólito Mejía fue ayudado por los peledeístas para ganar la convención a Miguel Vargas, la verdad que su votación del 2012 no fue tan desastrosa como la del 2004. Y ya en las elecciones nacionales los peledeístas no podían darle una mano. Sin embargo, con esa se queda Mejía, y se queda tanto que se hace sospechoso de que algo parecido vuelva a ocurrir. Pero igual afecta a Leonel Fernández lo que se afirma respecto a las primarias abiertas o cerradas. Por ejemplo, que las abiertas favorecen a los aspirantes que tengan simpatías en la población en general y no solo en su partido. Lo cual significa que Fernández lo que tiene, lo tiene adentro, y nada afuera. ¿Apreciación, impresión, percepción? No creo que esa apreciación, impresión o percepción lo beneficie, pues de qué sirve que gane el mundo adentro, si pierde el alma afuera. Aunque el PLD creció en las últimas elecciones, y es la organización política más grande, no cuenta con los votos suficientes, como partido, para ganar en una primera vuelta. El candidato haría la diferencia, y si el candidato no cuenta con la preferencia del electorado, no conseguirá la moña que hace elegante el regalo. ¿Qué Leonel Fernández no es popular afuera? Oh, ¿y qué de los millones de firmas que recogió y entregó en cajas en el 2012?