Museo del absurdo

Pablo Mckinney

Absurdidades. -

¿Qué nos falta por presenciar a los dominicanos en nuestra fauna político institucional? Esa es la pregunta que va y viene y no se detiene. Esto de las “absurdidades”, (que es un neo concepto banilejo más grave que el mayor de los absurdos) va en aumento, y tenemos casos para todos los gustos y disgustos. Desde una FED que se lanza a las calles porque la Justicia cometió el “atrevimiento” de actuar contra su secretario general devenido junto a otros compañeritos en presuntos delincuentes con todas las evidencias en su contra, y eso incluye las investigaciones de las autoridades estadounidenses que dieron seguimiento al caso durante meses; hasta una ADP que exige al ministro de Educación impunidad absoluta para algo más de mil de sus compañeros, a quienes, vía auditoría, se les demostró que cobraban sin trabajar. En Cancillería se justifica que unos señores cobren un jugoso salario por “compensación de candidatura perdida”. En la Justicia y el Ministerio Público no paran de cantar a dúo: “No estaba muerto, estaba de parranda”, mientras no sabe nadie qué ha sido de Quirinito, ni sabe el Colegio Médico cómo se activa su comité de ética por lo nauseabundo que el caso implica y aplica a más de uno de sus miembros.

Moradas bellaquerías. -

Por tener, tenemos ya un país en tal deterioro ético y moral, que el obrarse en la memoria del fundador de la patria y la nacionalidad dominicanas aumenta el número de oyentes y por consiguiente de anunciantes. Entonces, si es válido y permitido, y además un éxito de rating y colocación publicitaria, ofender hasta la náusea al símbolo humano de la nacionalidad dominicana (o lo que de ella va quedando), que c... nos falta por ver. Si faltaba algo más, la única cosa que en la democracia dominicana parecía un partido, el PLD, anda en guerra fratricida, y lo peor, cual PRD años noventa, llevándose de paso a la desvencijada democracia dominicana, que sin partidos no podrá nunca llegar a ser una democracia verdadera. Los peledeístas no se tienen confianza, entre otras cosas porque se conocen, y los dos grupos dominantes enfrentados, según le ha tocado repartir o no los sobrecitos, le ha hecho al otro todo tipo de bellaquerías.

Onanismo conceptual. -

La partidocracia reinante no quiere que la regulen y por eso hace 20 años que anda haciendo chistes malos y practicando cierto onanismo conceptual, con tal de no aprobar una Ley de Partidos. El tema ahora es si las primarias deben ser abiertas o cerradas. Y la respuesta surge como pregunta: ¿Merece el nombre de partido y debe ser considerado como tal, un molote de gente que se reúne a ganar elecciones y otros versos, pero que, como institución, -ni siquiera por haber disfrutado las mieles y besos del poder por tanto tiempo-, es capaz de tener su propio padrón y organizar por sí mismo unas primarias internas? ¿Pa’ ónde va el buey que no ara? Un grupo controla la secretaría de organización y el otro el Presupuesto de la Nación, dale que te pego, y en medio la democracia dominicana en su naufragio.

“Y están llegando los fríos”. -

Así anda el país, en este viernes doce más uno. Sólo la buena marcha de la economía nos salva y ampara, Dios o Buda sabrán hasta cuándo. Pues el día en que una crisis económica afecte la vida material de la gente, y nuestra creciente, pujante y gastadora clase media no pueda llenar ya las actuaciones de la JLO y Justin Bieber, ni cambiar la jeepeta al tercer año, ni comprar el segundo apartamento de mar, entonces le dolerá cómo aún no le duele tanta impune corrupción, tanta arrabalización institucional, y tanta jodida inseguridad ciudadana. Tócala otra vez, Andión, tócala otra vez: “¡Qué helada que esta esta casa, estará cerca el río, o es que entramos en invierno y están llegando, están llegando los fríos!”