¿Cuántos millones dijo?

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

Me arriesgo a que este comentario sea definido como una “pariguayada” de hombre desfasado, pero no resisto la tentación de manifestar mi asombro “categoría cinco”, como el huracán, luego de recibir un correo electrónico de una empresa de bienes raíces que solo promueve propiedades de alto precio, en el cual ofertan en venta algunas residencias ubicadas en la zona este del país. La de menor precio en la lista de esas mansiones, construida en Casa de Campo, está ofertada en nada menos que RD$153,600,000MM, es decir, el equivalente de US$3,200,000 MM. ¡Y es la más sencilla de las que contiene el exclusivo catálogo! Le sigue, en Juanillo, Punta Cana, una valorada en RD$248,400,000MM, es decir, US$5,175,000MM.

¿Impresionado? Pues agarre esta ahora: una en las Terrenas, tiene precio de RD$362,659,000MM, o US$7,555,400MM. Pero donde por poco se me cae el cerquillo de la impresión, fue cuando llegué al final de la página y me encontré con una mansión ubicada en Costamar, (no sé dónde queda eso), valorada, agárrese, en RD$648 millones de pesos, o US$13,500,000 MM.

Para mí todo esto ha sido como el niño cuando va por primera vez a Disney: he quedado con la boca abierta. ¿Quiénes son los afortunados propietarios de inversiones tan enormes? No tengo idea. Como tampoco tenía idea de que existían aquí propiedades de precios tan enormes, hasta que recibí esas ofertas y llamé a una gran amiga, experta en bienes raíces, quien rió abiertamente y me dijo: “Ay, Freddy, tú estás quedaoÖ ¡aquí en la Capital hay casas de 950 millones de pesos! Solo atiné imaginar los rostros de los propietarios, cuántas veces deben emitir el cheque del pago anual por el famoso IPI, que se paga a partir de los 7.9 millones de pesos del valor del inmueble. Aunque, francamente, quien invierte más de seiscientos millones de pesos en una villa, ¿qué caray le debe importar rascarse el bolsillo para pagar ese impuesto? Después de esto, el tamaño de la brecha que siempre he visto entre ricos y pobres, se me ha ensanchado enormemente.. ¡peligrosamente ancha!