Tiempo para el alma

JOSEFINA NAVARRO

josefinanavarrog@gmail.com

“Peca el que menosprecia a su prójimo”. Pr. 14:21.

Lo he visto en los parques y plazas: madres que mantienen a sus niñitas o niñitos impecablemente vestidos con diseños europeos, lo más alejados posible de los muy emocionados niños y niñas de procedencia humilde. Lo he visto en hogares: el trato vejatorio y humillante a trabajadoras domésticas. Lo he visto en la Iglesia: grupos cerrados, sectarios, de “fervorosos” miembros que no dan apertura a quienes no tienen iguales condiciones socioeconómicas que ellos.

Lo he visto en las calles: conductores que irrumpen sobre el cruce de peatones con el semáforo en rojo, obstaculizando el paso a quienes van a pie.

Lo he visto en cualquier lado: discriminación y distancia. ¿Cómo, entonces, hablar de Jesús, quien prefirió a los pobres, si no tenemos la capacidad de asimilar su ejemplo?