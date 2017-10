En la diana

ROLANDO REYES

Primer Tiro

Es probable, y quizás muy probable, que la mayoría de los articulistas, periodistas, editorialistas, comentaristas de radio y televisión, analistas y economistas no han comprendido, ni analizado, ni cuantificado la fuerza de transformación y los impactos que se producirán cuando entre en vigencia el “Nuevo” Reglamento de Evaluación de Activos (REA) aprobado por la Junta Monetaria hace apenas unos días. Los pobres, los menos pobres, y los vulnerables a caer en la pobreza tendrán una mucho mayor facilidad para acceder al financiamiento de las instituciones financieras del sistema financiero. Los productores informales, los micro y pequeños empresarios que tienen acceso al financiamiento tendrán una reducción importante en sus costos financieros, y quizás más importante, los que ahora no son sujetos de crédito, lo serán en las nuevas condiciones. Y eso reducirá la pobreza, pues la teoría aquí planteada supone que la relación entre esta y la facilidad de acceso al crédito es negativa.

Segundo Tiro

La teoría también toma en cuenta la relación positiva entre el riesgo crediticio y el nivel de facilidad de acceso al crédito por parte de la población de bajos y medianos ingresos. Pero también plantea que la curva que representa dicha relación tiene un segmento que es plana al principio, y que, si la flexibilización del crédito no va más allá de dicho segmento, el riesgo crediticio no aumentaría, y se produciría el consiguiente efecto de reducción de la pobreza sin aumentar el riesgo del sistema financiero. Es difícil, pero no imposible demostrar que la nueva versión REA produce estos resultados. No es posible citar aquí evidencias cuantitativas, pero si las previsiones del mismo REA orientadas en ese sentido: 1) Políticas y procedimientos que evitan el sobreendeudamiento de los pequeños deudores, 2) Mantenimiento del historial de pago como uno de los criterios básicos de la calificación del riesgo crediticio, 3) Tope al financiamiento a las micros, pequeñas y medianas empresas, y 4) Requerimientos de provisiones igual o mayor que la cartera vencida.

Tercer Tiro

El nuevo REA ha tomado en cuenta de manera taxativa lo que establece la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo en lo relacionado al acceso crédito, establecido en el objetivo 3.1.2. de dicha Ley, lo cual quedó establecido en los considerandos de la Resolución Aprobatoria de dicha norma. Pero hay que agregar que si se toma en cuenta el texto de la meta 3 del Objetivo 8 del Desarrollo Sostenible (ODS): “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”, y el de la de la meta 3 del Objetivo 9: “Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados”, hay que concluir que el nuevo REA está también completamente alineado de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el primero de los cuales es reducir y eliminar la pobreza en los próximos quince años, y en el que el REA tendrá un impacto extenso e intenso.