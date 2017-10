El Banco Central dice la verdad

Aristófanes Urbáez

*“Y todo como el diamante, antes que luz fue carbón” (H. Taine). En medio de correderas, ‘calieses’ e incontrolables, desde Fidel y el Che hasta Checheré se graduaron. No es que las individualidades sirvan mucho, pero ¿lo hicieron Nacho y Bachalo? ¡Traga duro, Agustín Bruno! (a.u.).-

1.- CUANDO ME EQUIVOCO, si lo hago, me gusta que me aclaren los puntos en que estoy equivocado. En tiempos que no son de revolución, los hombres de buena fe deben luchar por fortalecer las democracias y las instituciones procurando la mayor suma de felicidad de los pueblos con el pago de la deuda social, no represión y el fortalecimiento los DDHH y la paz social. Este analfabestia de Vicente Noble vive leyendo y buscando datos que esclarezcan la visión que tiene del mundo. Por eso, dudaba de los datos que daba don Héctor Valdez Albizu y leía los datos y cifras que daban Pedro Silverio en el Diario Libre, exfuncionario del Bancentral. Creía a pie juntilla que Bolivia y Nicaragua, que tienen 15,000 millones de dólares en sus bóvedas bancarias, estaban en Latinoamérica con más crecimiento que República Dominicana. Un informe del FMI -y que conste que no me simpatiza ese señoróme despertó. Nuestro país ha venido creciendo tal y como han dicho don Héctor y sus técnicos por encima de Nicaragua y Bolivia y eso solo lo puede cambiar el aumento de los precios de petróleo o la deuda externa. Otro dato interesante. Según la FAO de la ONU y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la pobreza e insalubridad han crecido en América Latina (sobre todo en los países más grandes: México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, etc.), mientras en República Dominicana los pobres se redujeron de 42% a 30%. En medio de esta crisis mundial del capitalismo, Danilo paga la deuda social y la economía crece. Ahora, informan que el PIB en Panamá crece también, pero la pobreza y exclusión no bajan porque una élite es la que recibe los beneficios y hay una corrupción generalizada sin que nadie sea enjuiciado.

Por otro lado, la población originaria del planeta Tierra es un 5%, pero en Brasil 15% de esa población es perseguida y excluida por el gobierno golpista de Temer que no tiene piedad con los indígenas de las Amazonía, al extremo que buscadores de oro y madera de la selva asesinaron hace poco tiempo a 10 aborígenes de esos que no tienen contactos con los ‘civilizados’ blancos y que ni siquiera hablan la lengua de los hombres blancos. Su lengua es ininteligible para los idiomas que se conocen en el mundo ya sean de blancos o de los propios indígenas. Es decir que es prístina, arcaica, que nadie la habla.

NAMIBIA.- Que tiene casi un millón de kilómetros cuadrados al Oeste en el Sur de África, fue colonia alemana y luego de Sudáfrica gobernada por los blancos. Allá estuvieron los cubanos y finalmente, el país fue liberado, pero sus dos únicos ríos no nacen en su suelo y hoy sufre de una sequía atroz. Son las cosas y problemas del mundo que a uno les duelen y quisiera tener el poder de resolver. Ojalá China que dice el FMI crecerá este año 6.8% del PIB, llegue a un acuerdo con el gobierno de Namibia “ganar-ganar”, y construya desalinizadoras (porque los mares sí que están llenos con los hielos derritiéndose), y permita el agua a Namibia. ¿Qué le parece al embajador Luis González, mi amigo?

P.D. Me voy, me siento enfermo; veré qué dicen los juristas de las primarias del PLD.